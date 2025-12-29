Catalogo
Anticipazioni29 dicembre 2025

Segreti di famiglia 3, le trame della settimana dal 5 al 9 gennaio

Cosa accadrà nei nuovi episodi della terza stagione della soap opera turca disponibile su Mediaset Infinity? Una breve anticipazione
Ilgaz in una scena di Segreti di famiglia 3Ilgaz in una scena di Segreti di famiglia 3

Ecco cosa accadrà dal 5 al 9 gennaio nei prossimi episodi della terza stagione di Segreti di famiglia (Yargı), la serie tv turca disponibile con un nuovo episodio ogni giorno in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 3: le anticipazioni dal 5 al 9 gennaio

Parla è provata recenti e la famiglia cerca di sostenerla, con l’aiuto di Cinar.

Ilgaz, Eren e Metin avviano le indagini su una ragazza sconosciuta arrivata in ospedale e risalgono a un taxi grazie alle telecamere di sorveglianza.

Gli uomini di Kadir, travestiti da medici, tentano di rapire Secil in ospedale.

Secil viene portata a casa di Ilgaz e Ceylin, che la convincono a testimoniare. Ceylin assume la sua difesa, con Parla come intermediaria, e cerca di rassicurare la ragazza nonostante un iniziale momento di gelosia legato al passato di Secil con Cinar.

Ceylin identifica Sude, la ragazza fuggita dall’organizzazione criminale. Grazie alle intercettazioni e all’aiuto di Tugce, Ilgaz ed Eren arrivano a Mahmut, scoprendo che il giro di prostituzione si estende ben oltre Istanbul.

