Ecco cosa accadrà dal 5 al 9 gennaio nei prossimi episodi della terza stagione di Segreti di famiglia (Yargı), la serie tv turca disponibile con un nuovo episodio ogni giorno in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Parla è provata recenti e la famiglia cerca di sostenerla, con l’aiuto di Cinar.
Ilgaz, Eren e Metin avviano le indagini su una ragazza sconosciuta arrivata in ospedale e risalgono a un taxi grazie alle telecamere di sorveglianza.
Gli uomini di Kadir, travestiti da medici, tentano di rapire Secil in ospedale.
Secil viene portata a casa di Ilgaz e Ceylin, che la convincono a testimoniare. Ceylin assume la sua difesa, con Parla come intermediaria, e cerca di rassicurare la ragazza nonostante un iniziale momento di gelosia legato al passato di Secil con Cinar.
Ceylin identifica Sude, la ragazza fuggita dall’organizzazione criminale. Grazie alle intercettazioni e all’aiuto di Tugce, Ilgaz ed Eren arrivano a Mahmut, scoprendo che il giro di prostituzione si estende ben oltre Istanbul.