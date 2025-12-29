La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit ( Yasak Elma ), giunta alla seconda stagione, è andata in onda lunedì 29 dicembre nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity , dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit .

Alihan in una scena di Forbidden Fruit 2

Ender è furiosa perché Kaya ha portato Erim a un concerto senza prima chiedere il suo permesso. Allora, vieta all'uomo di rivedere il ragazzo e gli promette vendetta. Kaya, però, non si arrende: vuole sapere che cosa gli nasconde Ender. In particolare, ha il forte sospetto che Erim sia in realtà suo figlio.

La relazione tra Zeynep e Alihan procede serenamente e Asuman, andando contro al volere delle figlie, chiede insistentemente davanti a lui delucidazioni circa la data del matrimonio. Oltre a questo, Zeynep confessa ad Alihan di sospettare che Elif sia contraria alla loro relazione. La ragazza verrà smentita da un inaspettato gesto di Elif.

Lila presenta Kuzey ad Alihan che, protettivo nei confronti della nipote, tratta il ragazzo con indifferenza.

Yildiz si sente ormai a suo agio nell'alta società e ritiene di essersi ben inserita, ma degli ospiti inaspettati metteranno in dubbio questa sua certezza.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.