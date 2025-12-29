Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
SERIE TV29 dicembre 2025

Forbidden Fruit 2, la puntata del 29 dicembre in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 2, andata in onda il 29 dicembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda lunedì 29 dicembre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 29 dicembre

Alihan in una scena di Forbidden Fruit 2Alihan in una scena di Forbidden Fruit 2

Ender è furiosa perché Kaya ha portato Erim a un concerto senza prima chiedere il suo permesso. Allora, vieta all'uomo di rivedere il ragazzo e gli promette vendetta. Kaya, però, non si arrende: vuole sapere che cosa gli nasconde Ender. In particolare, ha il forte sospetto che Erim sia in realtà suo figlio.

La relazione tra Zeynep e Alihan procede serenamente e Asuman, andando contro al volere delle figlie, chiede insistentemente davanti a lui delucidazioni circa la data del matrimonio. Oltre a questo, Zeynep confessa ad Alihan di sospettare che Elif sia contraria alla loro relazione. La ragazza verrà smentita da un inaspettato gesto di Elif.

Lila presenta Kuzey ad Alihan che, protettivo nei confronti della nipote, tratta il ragazzo con indifferenza.

Yildiz si sente ormai a suo agio nell'alta società e ritiene di essersi ben inserita, ma degli ospiti inaspettati metteranno in dubbio questa sua certezza.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video