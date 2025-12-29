Negli episodi dell'ultima settimana de La forza di una donna, in onda dal 22 al 28 dicembre su Canale 5, Nezir ha deciso di liberare Bahar, Sarp e i bambini, ma a una condizione fondamentale: Sarp deve rinunciare a tutti i privilegi economici ottenuti con l’identità di Alp Karan.

Dopo il rilascio di Arif, Kismet lo accompagna al caffè dove lavora Bahar per incontrarla di nuovo.

Nel frattempo, Nezir incarica Azmi di consegnare un pacco a Bahar; non trovandola in casa, l’uomo lo affida a Sirin. Quando il pacco arriva finalmente a destinazione, Bahar crede che si tratti dell’abito da sposa comprato per lei da Nezir, ma scopre essere, in realtà, destinato a Doruk.

Idil tenta invano di ricattare Sirin per ottenere denaro in cambio del suo silenzio riguardo la paternità di Emre, ma il piano fallisce perché Sirin è ancora ossessionata da Sarp.

Infine, scoperta l'esistenza di Arda, Emre affronta Ceyda.

Gli episodi della serie tv turca La forza di una donna vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 14.40 in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

