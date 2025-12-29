La nuova puntata della seconda stagione de La forza di una donna , la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda lunedì 29 dicembre nel pomeriggio di Canale 5. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Seray Kaya (Sirin) in una scena de La forza di una donna 2

Nisan e Doruk sono sempre più felici di avere Sarp nelle loro vite e, quando Piril invita Bahar e i bambini alla festa di compleanno dei gemelli, non stanno nella pelle all’idea di partecipare.

Intanto Enver ha invitato a casa Haluk e sua moglie, desiderosi di fare gli auguri a Bahar perché convinti che, dopo la morte del marito, si sia risposata con Sarp: l’incontro dà origine a nuovi equivoci che mettono Hatice in grande imbarazzo.

La tensione tra Enver e Sirin cresce sempre di più, mentre Ceyda non si presenta al lavoro da Emre.

Infine, alla festa di Ali e Omer, le amiche di Piril restano colpite dalla bellezza di Bahar e insinuano che Sarp sia tornato con la moglie; ferita, Piril decide di inviare sul telefono di Bahar le foto compromettenti di Sarp e Sirin.



La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e alle 18.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE