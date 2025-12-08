Dopo l’eliminazione del figlio Simone, Francesca Carrara vive un momento di grandi emozioni sulla passerella del Grande Fratello: la secondogenita Ilaria è venuta a farle una sorpresa.
Ilaria sostiene sua mamma nella fine del suo percorso all'interno del reality: “Stai tranquilla. Fuori va tutto bene, devi continuare il tuo percorso. Mi dispiace che ti hanno giudicato come madre e tu sai che non è vero".
"Io sono fiera della mamma che sei, sei una mamma fantastica. Siete sempre stati voi stessi con i vostri pregi e i vostri difetti”, dichiara la ragazza mentre la mamma scoppia in lacrime sentendo queste parole.
Allo stop del freeze, Francesca Carrara corre ad abbracciare sua figlia e anche Simone arriva ad abbracciare la sorella.