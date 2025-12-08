Ilaria sostiene sua mamma nella fine del suo percorso all'interno del reality: “Stai tranquilla. Fuori va tutto bene, devi continuare il tuo percorso. Mi dispiace che ti hanno giudicato come madre e tu sai che non è vero".

"Io sono fiera della mamma che sei, sei una mamma fantastica. Siete sempre stati voi stessi con i vostri pregi e i vostri difetti”, dichiara la ragazza mentre la mamma scoppia in lacrime sentendo queste parole.

Allo stop del freeze, Francesca Carrara corre ad abbracciare sua figlia e anche Simone arriva ad abbracciare la sorella.

