Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va dal 30 giugno al 4 luglio durante i primi episodi di Forbidden Fruit (titolo originale: Yasak Elma) , la nuova serie televisiva turca di Canale 5.

Forbidden Fruit va in onda dal 30 giugno dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Forbidden Fruit: le anticipazioni dal 30 giugno al 4 luglio

Onur Tuna (Alihan Taşdemir) e Sevda Erginci (Zeynep Yılmaz) in una scena di Forbidden Fruit

Yildiz e Zeynep sono due sorelle molto diverse ma legatissime: la prima è ambiziosa e sogna una vita agiata, la seconda è onesta, rigorosa e di sani principi.

Zeynep, impiegata in un’azienda, vede la sua vita cambiare quando arriva un nuovo capo: Alihan Tasdemir, affascinante e potente uomo d’affari.

Intanto, Yildiz viene assunta come cameriera dalla ricca e manipolatrice Ender, che vive con il marito Halit, un uomo d'affari potente, e i figli avuti da precedenti matrimoni. Yildiz sogna di migliorare la sua condizione sociale e si lascia attrarre dalla proposta sconvolgente di Ender: sedurre Halit in cambio di denaro, per facilitare il divorzio e permettere a Ender di non rinunciare ai suoi privilegi.

Yildiz accetta e si confida con la sua amica Sengul, che però è convinta che Ender stia tramando qualcosa. Con il tempo, però, Yildiz inizia davvero a piacere a Halit, che la ricopre di attenzioni. Quando Yildiz scopre i tradimenti e le bugie di Ender, decide di smascherarla davanti al marito, provocando una reazione a catena: Halit incarica un uomo di seguirla e intercetta le sue comunicazioni, venendo così a sapere della relazione segreta tra Ender e Sinan.

Nel frattempo, Zeynep si avvicina sempre di più ad Alihan, che si dimostra affettuoso e protettivo, ma anche capace di gesti impulsivi e dominanti. Quando Zeynep scopre che Alihan ha fatto trasferire la collega Eda, nonostante le sue preghiere, ne rimane molto delusa.

Zeynep inizia così a cercare di conquistare Alihan con dolcezza e comprensione, mentre sul lavoro decide di assumere Yeter, una donna dal passato difficile ma molto determinata.

