Forbidden Fruit 2, la puntata del 13 agosto in streaming

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda mercoledì 13 agosto nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 13 agosto

Zeynep respinge le avances di Alihan, mentre il rapporto con Cem si fa sempre più stretto.

A un evento mondano, Ender e Yildiz si ritrovano faccia a faccia, riaccendendo la loro rivalità. Yildiz organizza una grande festa per inaugurare la nuova casa, ma la serata prende una piega imprevista.

Lila, che non ha ottenuto dal padre il permesso di uscire a causa dell'importanza dell'evento, convince Yildiz a coprirla mentre va via di nascosto.

Durante la serata, Zehra cade accidentalmente in mare, generando panico tra gli invitati.

Defne tenta un approccio con Halit, che però la respinge con decisione, riaffermando la sua lealtà verso Yildiz.

In ufficio, Caner continua a stuzzicare Zeynep con il suo umorismo.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE