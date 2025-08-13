Forbidden Fruit 2, il riassunto e le reazioni alla puntata del 13 agosto

I momenti più importanti dell'episodio della seconda stagione di Forbidden Fruit andato in onda il 13 agosto su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit, andato in onda mercoledì 13 agosto su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Zeynep respinge le avances di Alihan.

Ender e Yildiz si ritrovano faccia a faccia durante un evento mondano.

Yildiz organizza una grande festa per l'inaugurazione della nuova casa. Durante la serata, Zehra cade in mare.

Defne tenta un approccio con Halit.

Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

