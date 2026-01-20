La puntata integrale del 21 gennaio della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Ilgaz cerca di riprendere la sua routine dopo la perdita del padre. Anche Defne decide di ritornare alla quotidianità e si prepara per tornare a scuola.
Osman e tutta la famiglia si trasferiscono nel condominio dei Kaya, ma Aylin non sembra accettare questo cambio di qualità della vita.