LA PUNTATA21 gennaio 2026

Segreti di famiglia 3, la puntata del 21 gennaio in streaming

La puntata del 21 gennaio di Segreti di famiglia 3, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
La puntata integrale del 21 gennaio della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 3: la trama del 21 gennaio

Osman in una scena di Segreti di famiglia 3Osman in una scena di Segreti di famiglia 3

Ilgaz cerca di riprendere la sua routine dopo la perdita del padre. Anche Defne decide di ritornare alla quotidianità e si prepara per tornare a scuola.

Osman e tutta la famiglia si trasferiscono nel condominio dei Kaya, ma Aylin non sembra accettare questo cambio di qualità della vita.

