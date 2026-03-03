La puntata integrale del 4 marzo della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Vengono ritrovati i corpi di Erbil, Kartal e Ridvan. Efe avvisa subito Ilgaz, che si reca sulla scena del crimine, e insieme iniziano ad ipotizzare che fosse presente anche una quarta persona.
Nel frattempo, Ceylin, Ilgaz, Defne e Mert vanno a trovare Cinar e Ceylin gli assicura che farà il possibile per farlo uscire dal carcere.
Aylin e Osman divorziano.