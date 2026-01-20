Nei nuovi episodi di Io sono Farah 2, andati in onda martedì 20 gennaio in prima serata su Canale 5 e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Tahir rapisce Merjan.
Il medico comunica a Behnam i risultati del test di paternità.
Sul punto di raggiungere Farah per liberarla, Tahir viene fermato dalla polizia.
Bade e Gonul liberano Farah.
Nel presente, Tahir entra in casa di Behnam per portare via Farah e Kerim e, in quell'occasione, scopre che Kerim è guarito dalla sua malattia.
Dopo l'incontro con Tahir, Behnam minaccia Farah.
