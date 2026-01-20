Nei nuovi episodi di Io sono Farah 2, andati in onda martedì 20 gennaio in prima serata su Canale 5 e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Tahir rapisce Merjan.

Il medico comunica a Behnam i risultati del test di paternità.

Sul punto di raggiungere Farah per liberarla, Tahir viene fermato dalla polizia.

Bade e Gonul liberano Farah.

Nel presente, Tahir entra in casa di Behnam per portare via Farah e Kerim e, in quell'occasione, scopre che Kerim è guarito dalla sua malattia.

Dopo l'incontro con Tahir, Behnam minaccia Farah.

Nel video qui sopra, il riassunto delle puntate di Io sono Farah 2 andate in onda il 20 gennaio su Canale 5.

