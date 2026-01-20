La nuova puntata della seconda stagione di Io sono Farah , la nuova serie tv turca con Engin Akyurek e Demet Ozdemir , è andata in onda martedì 20 gennaio in prima serata su Canale 5. Nel video qui sopra, potete vedere la puntata integrale della serie . Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi di Io sono Farah 2 saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Tahir e Farah in una scena di Io sono Farah

Io sono Farah 2: la trama del 20 gennaio

Tahir porta via Merjan, avvertendo Akbar che non vedrà più sua figlia finché non lo aiuterà a trovare Farah e Kerim. Akbar vorrebbe chiamare la polizia, ma Behnam lo dissuade, dicendo di avere un piano per salvare Merjan.

Poco dopo, arrivano i risultati del test di paternità: Behnam scopre di essere effettivamente il padre di Kerim.

Tahir riesce a localizzare il luogo in cui è tenuta prigioniera Farah, ma non riesce a raggiungerla perché Ali Galip, d'accordo con Behnam e Ilyas, riesce a incastrarlo per il tentato omicidio di Mehmet, finito in coma molto probabilmente per opera di un medico compiacente. Bade sa perfettamente che Tahir è innocente e affronta apertamente lo zio.

Intanto, Behnam sta portando Kerim in Iran, Farah è disperata e convince una domestica a lasciarle un cellulare, col quale contatta prima Tahir e poi Bade. Quest'ultima, insieme a Gonul, corre a liberarla. Mentre stanno per uscire da quella casa, qualcuno appare sulla soglia.

A questo punto, torniamo al presente e troviamo Tahir in tribunale che si rifiuta di concedere a Farah il divorzio. La donna torna a casa con Behnam, che deve affrontare l'ira della madre perché si è mostrato in pubblico con una peccatrice.

Mehmet è ancora in coma e, malgrado gli sforzi di Bade per tentare di risvegliarlo, sembra tutto inutile.

Tahir si intrufola in casa di Behnam per portare via Farah e Kerim, è convinto di poterla liberare senza problemi, ma Farah lo gela dicendo che vuole il divorzio e che vuole restare con Behnam. A questo punto, gli fa una rivelazione incredibile: Kerim è guarito grazie al midollo di suo padre e può giocare all'aperto senza più dover indossare la tuta da astronauta. Tahir stenta a credere ai suoi occhi, ma capisce che è finita quando arriva la polizia, chiamata proprio da Farah.

Si direbbe che la donna si sia lasciata Tahir alle spalle per tornare con Behnam, ma la realtà è molto diversa. Il padre di Kerim la tiene praticamente prigioniera e scandisce le sue giornate secondo un rigido programma, sempre sotto l'occhio vigile di due domestiche. Farah non ha la libertà nemmeno di stare con Kerim senza il consenso di Behnam.



