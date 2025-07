Demet Özdemir, tutte le serie turche disponibili su Mediaset Infinity

Demet Özdemir, 33 anni, si è fatta conoscere dal pubblico italiano con diverse serie turche di grande successo trasmesse su Canale 5 e ora disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Dalla sognatrice e romantica Sanem di Daydreamer alla combattiva Zeynep di My home my destiny, l'attrice ha conquistato gli spettatori italiani con i suoi personaggi.

Di seguito, scopriamo tutte le serie con Demet Özdemir da scoprire sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Dove vedere Daydreamer in streaming

Tra le serie turche più amate, Daydreamer vede come protagonista la coppia formata da Demet Özdemir e Can Yaman.

Sanem, aspirante scrittrice, vuole sfuggire a un matrimonio combinato dalla sua famiglia e decide di farsi assumere presso un'agenzia pubblicitaria. In ufficio, Sanem conosce l'affascinante Can Divit (Can Yaman), il figlio del proprietario. Tra loro scoccherà la scintilla.

İbrahim Çelikkol (Mehdi) e Demet Özdemir (Zeynep) in una scena di My home my destiny 2

Dove vedere My home my destiny in streaming

Dopo il romanticismo di Daydreamer, Demet Özdemir regala un'interpretazione completamente diversa nella serie My home my destiny.

L'attrice turca interpreta Zeynep Goksu, una bambina nata in una famiglia con grandi difficoltà economiche e con un padre alcolista. Da piccola, viene adottata dai ben più agiati datori di lavoro della madre. È con grande dolore che la madre accetta la richiesta di affidamento, sapendo di non poter garantire una vita degna a sua figlia.

Dopo anni, Zeynep, ormai adulta e realizzata, frequenta la facoltà di legge e aspira a diventare avvocato, realizzando così il suo sogno.

Dove vedere La ragazza e l'ufficiale in streaming

Nel 2014, prima del successo internazionale di Daydreamer, Demet Özdemir ha lavorato nella serie in costume La ragazza e l'ufficiale.

L'attrice interpreta Alina, una donna russa di nobili origini che lavora come lavandaia a Istanbul dopo essere fuggita dalla rivoluzione in Russia. Durante la festa di compleanno del tenente Billy, Alina entra di nascosto alla serata, ma viene scoperta e cacciata. Mentre viene offesa dall'ufficiale britannico, Alina viene difesa da Sura e Seyit.

Demet Ozdemir nella serie Io sono Farah

Dove vedere Io sono Farah in streaming

Nel 2023, Demet Özdemir è la protagonista di Io sono Farah.

Farah Erşadi è una ragazza iraniana che vive a Istanbul e lavora come donna delle pulizie. Dopo la nascita di suo figlio, Kerimşah, la donna ha scoperto che quest'ultimo soffre di una malattia rara. La vita di Farah viene stravolta quando una sera assiste per caso a un omicidio commesso da un mafioso, il quale la obbliga a ripulire la scena del crimine.

