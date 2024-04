Da Viola come il mare a Mr. Wrong e Bitter Sweet, ecco tutte le serie tv con protagonista Can Yaman visibili in streaming gratuito su Mediaset Infinity

Can Yaman è l'attore turco più amato e seguito in Italia. Dopo aver ottenuto grande notorietà internazionale come protagonista di famose serie tv turche, ha iniziato a lavorare in Italia.

Nel 2022 Can Yaman è il protagonista di Viola come il mare insieme a Francesca Chillemi. Il 24 aprile saranno disponibili le prime tre puntate di Viola come il mare 2 in esclusiva su Mediaset Infinity.

Nel video qui sopra, tutte le serie tv con protagonista Can Yaman disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Dove vedere la prima stagione di Viola come il mare

Viola come il mare è la prima serie in lingua italiana con protagonista Can Yaman.

Dopo essersi trasferita a Palermo, Viola Vitale (Francesca Chillemi) trova lavoro nella redazione di Sicilia WebNews come giornalista di cronaca nera. Durante la prima indagine incontra l'Ispettore Capo Francesco Demir (Can Yaman) e i due iniziano un rapporto fatto di collaborazione alle indagini e scontri, ma anche di un'evidente attrazione.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming tutte le puntate della prima stagione di Viola come il mare.

Dove vedere Bitter Sweet in streaming gratis

Bitter Sweet - Ingredienti d'amore è una serie di genere comico composta da 80 episodi.

Can Yaman interpreta Ferit, un ricco uomo d'affarti, che assume Nazli (Özge Gürel) come cuoca personale.

Tutte le puntate di Bitter Sweet sono in streaming gratis su Mediaset Infnity.

Can Yaman e Özge Gürel in Mr-Wrong

Dove vedere Mr Wrong in streaming gratis

La coppia formata da Özge Gürel e Can Yaman torna a lavorare insieme in Mr Wrong - Lezioni d'amore, rom-com di 36 puntate interamente disponibile in streaming su Mediaset Infnity.

Al centro della storia, Ezgi, sfortunata in amore, ha perso le speranze di poter incontrare l'uomo dei suoi sogni dopo aver scoperto il tradimento del suo fidanzato.

Özgür, vicino di casa di Ezgi, è un donnaiolo e non crede nell'amore. Ezgi e Özgür stringeranno un accordo: lei dovrà fingere di essere la fidanzata di Özgür, e lui le impartirà vere e proprie lezioni di seduzione.

Su Mediaset Infinity, potete vedere tutte le puntate di Mr Wrong.

Can Yaman, chi è: anni, lavoro, carriera, vita privata

Can Yaman, 34 anni, è nato a Istanbul nel 1989. Can è figlio di un avvocato di origini albanesi-kosovare e di una professoressa di lettere macedone.

Da giovane, la carriera di attore non era nei piani di Can Yaman. Dopo aver conseguito una laurea in giurisprudenza, ha trascorso sei mesi come praticante procuratore prima di decidere di lasciare il mondo da giurista per dedicarsi a quello della recitazione.

Ospite a Verissimo nel 2022, Can Yaman aveva raccontato la sua adolescenza: "Ero un secchione, lavoravo tantissimo. Studiavo sia i libri del liceo che altri libri. Ero affamato di conoscenza. Avevamo problemi economici, il lavoro di mio padre peggiorava in continuazione".

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE