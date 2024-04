Gli episodi saranno disponibili da mercoledì 24 aprile in streaming e, dal 3 maggio, la fiction proseguirà in prima tv assoluta su Canale 5

La seconda stagione di Viola come il mare, la fiction con protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi, è in arrivo.

Le prime tre puntate saranno disponibili in esclusiva in streaming su Mediaset Infinity da mercoledì 24 aprile. La serie continuerà poi in prima tv assoluta su Canale 5, a partire da venerdì 3 maggio.

Viola come il mare: come finisce la prima stagione

Nell'ultima puntata della prima stagione di Viola come il mare, Viola scopre che suo padre è morto. Intanto, Francesco Demir, riesce a trovare la talpa della procura che cercava di depistare le indagini sul traffico di esseri umani. Si tratta di Santo Buscemi, suo mentore e Pubblico Ministero di Palermo. Quest'ultimo rapisce Viola, ma Francesco riesce a salvarla.

Alla fine della puntata, Viola rivela a Francesco di non essere in grado di vedere il suo colore. "Non mi è mai successo prima", confessa durante un momento di grande intimità che per poco non si conclude con un bacio. Così, Viola invita Francesco a cena, ma il poliziotto se ne va con una scusa. "Forse è per questo che non vedo il tuo colore, Francesco. Perché tu non ti lasci guardare", pensa Viola. Infine, Sonia, la madre di Francesco, vuole rimettersi in contatto con il figlio e tornare a Palermo per parlargli di suo padre.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE