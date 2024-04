Viola come il mare 2, prossimamente su Canale 5

La seconda stagione di Viola come il mare, con protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman, è in arrivo su Canale 5

La seconda stagione di Viola come il mare, la fiction che vede protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi, è in arrivo prossimamente, in prima visione, su Canale 5.

In attesa del secondo capitolo, tutte le puntate della prima stagione di Viola come il mare sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Can Yaman è Francesco Demir

Madre italiana e padre turco, Francesco Demir è l’Ispettore capo di polizia e ha un talento innato per le indagini. Non ci pensa due volte quando si tratta di raggiungere l’obiettivo, anche se questo significa andare contro ogni regolamento e saltare le procedure, cosa che spesso finisce per metterlo nei guai.

Oltre al suo lavoro, Francesco ha anche una grande passione per l'universo femminile. Francesco semplicemente non crede nelle relazioni stabili e nel matrimonio, esattamente il contrario di Viola che invece sogna l’amore e cerca il suo “per sempre”.

Francesca Chillemi è Viola Vitale

Dopo aver vinto Miss Italia a 18 anni, Viola decide di trasferirsi a Palermo per lavorare come giornalista in una piccola ma agguerrita redazione di un giornale online.

Viola è costretta a fare i conti con un superpotere che ha appena scoperto di possedere: sente, o meglio, vede i sentimenti degli altri attraverso la sinestesia. Questa capacità le permette di associare colori specifici alle emozioni delle persone che ha di fronte, ed è proprio imparando a leggere i sentimenti degli altri che troverà il modo di affrontare la ragione più profonda e drammatica che l’ha riportata in Sicilia.

Viola come il mare: come finisce la prima stagione

Nell'ultima puntata della prima stagione di Viola come il mare, Viola scopre che suo padre è morto. Intanto, Francesco Demir, riesce a trovare la talpa della procura che cercava di depistare le indagini sul traffico di esseri umani. Si tratta di Santo Buscemi, suo mentore e Pubblico Ministero di Palermo. Quest'ultimo rapisce Viola, ma Francesco riesce a salvarla.

Alla fine della puntata, Viola rivela a Francesco di non essere in grado di vedere il suo colore. "Non mi è mai successo prima", confessa durante un momento di grande intimità che per poco non si conclude con un bacio. Così, Viola invita Francesco a cena, ma il poliziotto se ne va con una scusa. "Forse è per questo che non vedo il tuo colore, Francesco. Perché tu non ti lasci guardare", pensa Viola. Infine, Sonia, la madre di Francesco, vuole rimettersi in contatto con il figlio e tornare a Palermo per parlargli di suo padre.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE