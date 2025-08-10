Mediaset Infinity logo
Innocence
SERIE TV
10 agosto 2025

Innocence, le anticipazioni della puntata del 16 agosto

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie Innocence, in onda sabato 16 agosto su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity

Innocence, Bahar
Bahar (Deniz Çakir) in una scena di Innocence

Nella nuova puntata di sabato 16 agosto di Innocence, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Deniz Çakır e İlayda Alişan, Bahar è preoccupata per la fragilità mentale di Ela.

Innocence: le anticipazioni del 16 agosto

La psichiatra dell'ospedale spiega a Bahar che Ela soffre di un disturbo da stress post traumatico e per questo non riesce a vedere la realtà in modo oggettivo. Irem è ferita dalle conseguenze sulla sua immagine provocate dalla conferenza stampa, tenuta da Ilker. Harun intanto continua a non sostenere la posizione del genero creando così non pochi imbarazzi alla famiglia Ilgaz.

Nel video qui sotto il cast e i personaggi della serie

