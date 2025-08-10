Innocence, le anticipazioni della puntata del 16 agosto
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie Innocence, in onda sabato 16 agosto su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Nella nuova puntata di sabato 16 agosto di Innocence, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Deniz Çakır e İlayda Alişan, Bahar è preoccupata per la fragilità mentale di Ela.
Innocence: le anticipazioni del 16 agosto
La psichiatra dell'ospedale spiega a Bahar che Ela soffre di un disturbo da stress post traumatico e per questo non riesce a vedere la realtà in modo oggettivo. Irem è ferita dalle conseguenze sulla sua immagine provocate dalla conferenza stampa, tenuta da Ilker. Harun intanto continua a non sostenere la posizione del genero creando così non pochi imbarazzi alla famiglia Ilgaz.
Nel video qui sotto il cast e i personaggi della serie
