Nel caso della famiglia nel bosco interviene il cantante Al Bano che sembra tendere una mano alla famiglia di Palmoli. Il cantante di Cellino San Marco avrebbe offerto ospitalità a Nathan Trevallion, Catherine Birmingham e ai loro tre figli in una casa di sua proprietà in Puglia.

Attualmente, i tre bambini si trovano in una comunità di accoglienza per minori insieme alla madre dopo un’ordinanza del tribunale dei minori di Chieti.

A Dentro la Notizia, si commentano le ultime notizie sul caso e si parla dell'offerta di Albano, nata anche da un’affinità personale e dal suo vissuto. "Fino a quando avevo 17 anni ho vissuto in una casa con il bagno esterno. In molte abitazioni era fuori vicino alla cucina", ha dichiarato il cantante in un'intervista al Corriere della Sera.

"Mi fido di quei genitori, offro a loro casa e lavoro. Anch'io avevo scelto la loro vita isola", è l'invito di Al Bano per la famiglia nel bosco.

In attesa della decisione del tribunale riguardo i tre minori, non si esclude l'ipotesi legata all'affido temporaneo dei tre bambini a uno dei parenti della coppia che abitano in Australia.

