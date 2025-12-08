Sciarpa, il dettaglio che fa il look: come indossarla seguendo le tendenze

fashion 08 dicembre 2025

Morbide, lunghe, colorate o a fiocco. Le sciarpe sono il must-have da avere sempre a portata di mano nell'armadio: arricchiscono gli outfit, completano con stile gli abbinamenti più casual e definiscono quelli più ricercati

La sciarpa è l’accessorio più sottovalutato del guardaroba. Pur essendo quello che sotto la neve, vera o finta, non può mai mancare in look che comunichino atmosfere invernali e legate alle festività. Ma anche quello che, dopo aver acceso la televisione, ci fa capire subito se siamo sintonizzati su un film di Natale.

La sciarpa, l’accessorio chiave dei look invernali: nessuno può farne a meno - Credits: www.pexels.com

Arrotolata a più giri intorno al collo, portata con un lembo svolazzante, come fosse una stola o in mille altri modi, la sciarpa è tra i must-have che non possono mai mancare nella stagione fredda. Ecco le tendenze Autunno/Inverno 2025-2026 per indossarla al meglio e rimanere glamour senza rinunciare ad un dolce e caldo abbraccio. La maxi-sciarpa È parte integrante dei look che definisce, divenendone protagonista e rubando la scena agli altri dettagli. È la sciarpa oversize, che accarezza i capi scendendo su spalle, schiena e busto, arrivando all’altezza dei fianchi e, senza porsi limiti, raggiungendo le caviglie. Da Burberry le maxi-sciarpe proteggono il collo con un solo giro, mentre con un lembo - che può anche essere fermato da piccole cinture che arricchiscono i soprabiti - danzano lungo la figura, regalando movimento alla silhouette. I riflessi luminosi che nascono dalla superficie soffice della ciniglia giocano a favore. Stessa texture, ma portata con gli estremi dietro le spalle, per i modelli che avvolgono la zona sotto il mento con un caloroso abbraccio e che si mimetizzano con il capospalla. Perfette su long dress, cappotti o mini-jacket indossate su pantaloni affusolati portati dentro a stivali da cavallerizza, le sciarpe oversize toccano una palette colori variegata, che va dal bluette al burgundy e raggiunge anche i toni caldi e terrosi.

Alcuni look dalla sfilata di Burberry FW2526 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

I modelli proposti da Paul Costelloe sembrano essere nati per le fashioniste più freddolose, scaldando non solo il collo ma anche la testa, avvolgendola con intrecci di trama e ordito che danno vita a sciarpe morbide e soffici al primo sguardo. Tono su tono con le nuances dei capi che accompagnano, queste maxi-scarf cadono a pennello su maglioni dalle diverse sfumature di forma e taglio, alloggiati dentro a pantaloni balloon che terminano in ankle boot dall’allure sbarazzina. La lavorazione che segue il motivo a treccia dona agli accessori un tocco di classicità ed eleganza senza tempo, all’interno di un insieme di cromie che va dal panna al tortora delicato arrivando fino al grigio scuro.

Alcuni look dalla sfilata di Paul Costelloe FW2526 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Miniabiti di maglia abbinati a cardigan dai volumi ampi e dalle tonalità dolci come il gelato o long dress a canottiera con spalline larghe avanzano, falcata dopo falcata, nelle proposte della Maison Chanel. Con loro sciarpe dal filo grosso e dalle trame larghe si sposano con le nuances e con la lavorazione tricot dei capi che compongono gli outfit, dando vita a look monocromatici. Collane, ciondoli e spille maxi fanno brillare questi look dall’aria fresca e scanzonata nei toni pastello o total black, insieme a stivaletti bassi ideali per saltare da un lato all’altro delle metropoli più cool.

Alcuni look dalla sfilata di Chanel FW2526 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

E per chi ama lo stile bon ton, ecco le sciarpe annodate come maxi-fiocchi firmate Givenchy, che, nel gioco delle nuances del bianco sporco e del nero, rendono ancora più preziose mises formate da cappotti longuette mono o doppiopetto, che toccano tonalità dal canarino fino al melangeato black&white. Chi ama il romantic touch, non potrà farne a meno.

Alcuni look dalla sfilata di Givenchy FW2526 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

La sciarpa di pelliccia (finta) Morbide e da accarezzare come fossero peluche da indossare. Sono le sciarpe realizzate con la faux fur in tutte le salse, adatte ad arricchire le mises più tenere e giocose, ma anche quelle che non vogliono rinunciare ad essere sofisticate con un tocco di freschezza. Se lunghe ed esagerate, ancora meglio. Giambattista Valli punta sul color avorio per i modelli che donano luce a bluse/tuta dalla manica lunga nella nuance del ruggine. Le gambe sono nude e sono messe in risalto, passo dopo passo, dal movimento della sciarpa che si muove a ritmo di passerella. Portato anche solo appoggiato dietro il collo, questo accessorio dona all’outfit quel quid in più da perfetta protagonista del jet set.

Look dalla sfilata di Giambattista Valli FW2526 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Rosa, porpora, grigio, nero, bianco. Le sciarpe firmate Sarawong sembrano prese in prestito dalle quinte di una pièce teatrale. L’allure è quella di veri e propri costumi di scena. Dal disegno ricercato e dall’aspetto funny&cozy, questi accessori fanno venire voglia di lanciarcisi dentro, sicure di atterrare su una superficie soffice ed ovattata. Perfette per sdrammatizzare abiti lunghi o combinazioni di canotte e long skirt, le fluffy scarf sembrano dire “regalami a Natale!”.

Alcuni look dalla sfilata di Sarawong FW2526 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Montone style per le sciarpe di Demeulemeester. Il color panna regna sovrano nei modelli che cadono a pennello su outfit casual chic che giocano con i toni contrastanti come il cachi, il testa di moro ed il bianco, uniti al denim con il suo approccio grunge. Un tocco morbido ad un look dall’aspetto deciso.

Look dalla sfilata di Demeulemeester FW2526 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

La sciarpa con le frange Tra le tendenze di questa stagione Autunno/Inverno 2025-2026 le frange sono una di quelle più ricercate. E su questa scia, anche le sciarpe diventano un po' gipsy. Piccole, corte e fitte quelle che adornano i profili delle sciarpe di Tod’s: cadono su minicappotti e abiti corti senza maniche, dove la texture è la stessa e anche le nuances. L’effetto è compatto e dona al look un senso di fascino e sicurezza, anche grazie alle tonalità del bianco, del nero e del verde bottiglia che rilassano lo sguardo.

Alcuni look dalla sfilata di Tod’s FW2526 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Lunghe e ribelli le frange che arricchiscono i modelli firmati Sportmax. Che siano nere come il carbone o rosse come il tramonto più infuocato, le sciarpe proposte dal marchio di Reggio Emilia chiudono con un mood danzante outfit total black o total red e sono ideali da portare su blazer oversize abbinati a pantaloni o sopra a capotti indossati su stivali al ginocchio dai volumi - e dalle pieghe - esagerate.

Alcuni look dalla sfilata di Sportmax FW2526 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

La sciarpa-non sciarpa Le personalità più originali possono non accontentarsi di accessori “classici”, dirigendo lo sguardo verso i pezzi più innovativi. Ed ecco che anche per scaldarsi non occorre più procurarsi una “solita” sciarpa - in tutte le possibili forme, lunghezze, texture e colori - ma si può optare per qualcosa che ne faccia le veci e unisca due articoli in uno. Louis Vuitton gioca con il tessuto vichy a quadretti larghi neri, che si stagliano su un abito corto rosso fiammante senza maniche portato sopra a calzettoni al ginocchio. Lo scollo è all’americana e un lembo di tessuto consistente abbraccia il collo per proteggerlo come farebbe una morbida sciarpa. Semplice e funzionale.

Look dalla sfilata di Louis Vuitton FW2526 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Stesso mood per il brand Courrèges, dove in abiti dai tagli e dai volumi geometrici o in modelli che enfatizzano le forme della silhouette pezzi di tessuto si estendono a coprire collo e décolleté, dando vita a creazioni dall’aspetto raffinato, preciso e allo stesso tempo originale. Dal rosa cipria abbinato al nero fino al rosso o al burgundy: i colori e le linee asimmetriche esaltano queste nuove “sciarpe” adatte a riparare anche la testa.

Alcuni look dalla sfilata di Courrèges FW25526 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

La raffinatezza delle creazioni firmate Armani prende vita in modelli dalle nuances sobrie e raffinate, che giocano con le tonalità più avvolgenti dell’azzurro intenso su cui si stagliano dettagli beige, a ricordare le iniziali di Re Giorgio. Portate aperte in tutta la loro larghezza con l’intento di riparare tutto il busto, questi accessori si trasformano in top che donano un tocco di charme unico alle mises, dove pantaloni dalle linee morbide cadono dolci su stivaletti alla caviglia.

Look dalla sfilata di Giorgio Armani FW2526 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

E poi ci sono i maglioncini di Fiorucci, da portare annodati intorno al collo per non farsi scappare neanche un grado del calore che possono regalarci. Nelle tonalità del panna sono ideali da indossare - anche come maglioni - su culotte giocose e sneakers, per vivere giornate all’insegna di mare, sole e California Dreaming!

Look dalla sfilata di Fiorucci FW2526 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Da Vivetta ci si scalda con sciarpe a forma di… maniche. Dai colori pop come il rosso o il menta e dalle estremità a “polsino”, questi accessori sdrammatizzano cappottini dallo stile bon ton e dai dettagli collegiali. Ideali per le eterne bambine, dentro e fuori.

Alcuni look dalla sfilata di Vivetta FW2526 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Le sciarpe che brillano Per le amanti del colore non mancano le proposte che sprizzano energia da ogni centimetro di tessuto. Dalle mille sfumature quelle di Missoni - a righe che seguono la lunghezza dell’accessorio o con dettagli dalle tonalità vivaci esaltati dalla lavorazione a maglia - perfette per essere portate annodate con un giro intorno al collo sotto a blazer o a cardigan maxi.

Alcuni look dalla sfilata di Missoni FW2526 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Simpatiche e pronte a riflettere ogni raggio di luce quelle firmate Zankov, arricchite da paillettes in versione over, per look dall’allure Anni ’50. Sciarpe viola si sposano con il bianco ed il nero ed enfatizzano il turchese delle lunghe gonne su cui poggiano. Se abbinate a capi in lurex, il risultato è spaziale.

Alcuni look dalla sfilata di ZANKOV FW2526 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight