Critics Choice Awards 2026: vincitori e look che aprono la Award Season

Jacob Elordi vince come Miglior Attore per “Frankenstein” ai Critics Choice Awards 2026 - Credits Getty Images

Sul fronte cinema, i Critics Choice Awards hanno premiato "One Battle After Another" , incoronato Miglior Film e protagonista anche nelle categorie creative più rilevanti (Miglior Regia e Miglior Sceneggiatura Adattata), consolidando il suo status di titolo di riferimento nella stagione dei premi. Un riconoscimento che lo proietta direttamente tra i favoriti nelle tappe successive.

Condotti per la quarta volta consecutiva da Chelsea Handler, i Critics Choice Awards 2026 hanno mantenuto un tono leggero e ironico, senza eccessi spettacolari né momenti divisivi. Una cerimonia scorrevole, autoironica e volutamente di profilo medio: battute calibrate, tempi televisivi ben gestiti e un’atmosfera rilassata, lontana dalle tensioni e dalle sovraesposizioni delle grandi notti hollywoodiane.

La 31ª edizione si è tenuta al Barker Hangar di Santa Monica e si sono confermati come uno show incalzante, con ritmo televisivo serrato, attenzione ai contenuti e un equilibrio costante tra intrattenimento e celebrazione dell’industria.

I Critics Choice Awards hanno inaugurato ufficialmente la Award Season con una cerimonia che, come da tradizione, anticipa umori, favoriti e traiettorie della corsa agli Oscar in programma a marzo. I premi, assegnati dalla Critics Choice Association, sono considerati uno dei termometri più attendibili del consenso critico su cinema e televisione, capaci spesso di intercettare con anticipo i titoli destinati a restare centrali nei mesi successivi.

Da sinistra Jessie Buckley; Timothée Chalamet; Rhea Seehorn - Credits Getty Images

Grande attenzione anche alle interpretazioni: Timothée Chalamet ha ottenuto il premio come Miglior Attore per "Marty Supreme" soffiandolo a Leonardo Di Caprio, protagonista proprio di "One Battle After Another" mentre Jessie Buckley si è imposta come Miglior Attrice per la sua interpretazione di Agnes Shakespeare in "Hamnet", confermando una stagione dominata da performance intense e scelte artistiche coraggiose che domineranno il 2026.

In ambito televisivo, la serie "Adolescence" ha trionfato conquistando il riconoscimento per Miglior Miniserie. "The Pitt" ha vinto come Miglior Serie Drama, mentre "The Studio" si è aggiudicata il premio come Miglior Serie Comedy, delineando un panorama seriale ancora molto competitivo. Premi individuali sono andati anche a interpreti come Noah Wyle e Rhea Seehorn per le loro performance considerate solide e che nulla hanno da invidiare a quelle dei colleghi del grande schermo.

I best look dei Critics Choice Awards

Il red carpet dei Critics Choice Awards 2026 ha proposto uno stile complessivamente misurato, lontano dagli eccessi scenografici e più vicino a un’idea di eleganza classica. Molte star hanno puntato su linee pulite, volumi controllati e riferimenti al grande archivio della moda. Non sono mancati però colori più audaci e scelte controtendenza.