Critics Choice Awards 2026: vincitori e look che aprono la Award Season
A Santa Monica va in scena la prima vera tappa verso gli Oscar: ecco i vincitori e i look più belli visti sul red carpet
Jacob Elordi vince come Miglior Attore per “Frankenstein” ai Critics Choice Awards 2026 - Credits Getty Images
I Critics Choice Awards hanno inaugurato ufficialmente la Award Season con una cerimonia che, come da tradizione, anticipa umori, favoriti e traiettorie della corsa agli Oscar in programma a marzo. I premi, assegnati dalla Critics Choice Association, sono considerati uno dei termometri più attendibili del consenso critico su cinema e televisione, capaci spesso di intercettare con anticipo i titoli destinati a restare centrali nei mesi successivi.
La 31ª edizione si è tenuta al Barker Hangar di Santa Monica e si sono confermati come uno show incalzante, con ritmo televisivo serrato, attenzione ai contenuti e un equilibrio costante tra intrattenimento e celebrazione dell’industria.
Condotti per la quarta volta consecutiva da Chelsea Handler, i Critics Choice Awards 2026 hanno mantenuto un tono leggero e ironico, senza eccessi spettacolari né momenti divisivi. Una cerimonia scorrevole, autoironica e volutamente di profilo medio: battute calibrate, tempi televisivi ben gestiti e un’atmosfera rilassata, lontana dalle tensioni e dalle sovraesposizioni delle grandi notti hollywoodiane.
I vincitori dei Critics Choice Awards 2026
Sul fronte cinema, i Critics Choice Awards hanno premiato "One Battle After Another", incoronato Miglior Film e protagonista anche nelle categorie creative più rilevanti (Miglior Regia e Miglior Sceneggiatura Adattata), consolidando il suo status di titolo di riferimento nella stagione dei premi. Un riconoscimento che lo proietta direttamente tra i favoriti nelle tappe successive.
Grande attenzione anche alle interpretazioni: Timothée Chalamet ha ottenuto il premio come Miglior Attore per "Marty Supreme" soffiandolo a Leonardo Di Caprio, protagonista proprio di "One Battle After Another" mentre Jessie Buckley si è imposta come Miglior Attrice per la sua interpretazione di Agnes Shakespeare in "Hamnet", confermando una stagione dominata da performance intense e scelte artistiche coraggiose che domineranno il 2026.
In ambito televisivo, la serie "Adolescence" ha trionfato conquistando il riconoscimento per Miglior Miniserie. "The Pitt" ha vinto come Miglior Serie Drama, mentre "The Studio" si è aggiudicata il premio come Miglior Serie Comedy, delineando un panorama seriale ancora molto competitivo. Premi individuali sono andati anche a interpreti come Noah Wyle e Rhea Seehorn per le loro performance considerate solide e che nulla hanno da invidiare a quelle dei colleghi del grande schermo.
I best look dei Critics Choice Awards
Il red carpet dei Critics Choice Awards 2026 ha proposto uno stile complessivamente misurato, lontano dagli eccessi scenografici e più vicino a un’idea di eleganza classica. Molte star hanno puntato su linee pulite, volumi controllati e riferimenti al grande archivio della moda. Non sono mancati però colori più audaci e scelte controtendenza.
Da sinistra Elle Fanning; Ariana Grande; Mia Goth - Credits Getty Images
Tra i look femminili più osservati, Elle Fanning ha scelto un abito vintage Ralph Lauren abbinato a gioielli Cartier, mentre Ariana Grande ha optato per una creazione Alberta Ferretti dal gusto etereo e sofisticato. Mia Goth ha interpretato un glamour più oscuro e teatrale, in contrasto con la leggerezza couture di Britt Lower e perfettamente in sintonia con lo stile della sua interpretazione in Frankenstein.
Sul fronte maschile, si conferma l’evoluzione del tailoring contemporaneo: Jacob Elordi in Bottega Veneta, Paul Mescal ed Ethan Hawke hanno mostrato come il completo classico venga oggi riletto attraverso tagli più morbidi, dettagli cromatici e un’attitudine meno rigida, più personale.