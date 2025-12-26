I 10 film più attesi dell'anno: ecco che cosa vedremo (e ameremo) al cinema nel 2026
Dalle due pellicole con il talentuoso Timothée Chalamet al film-evento di Christopher Nolan, dal biopic su Michael Jackson al ritorno di Miranda Priestly. Tutte le pellicole da non perdere
Il 2026 si preannuncia carico di promesse cinematografiche. Cinema d'autore, biopic ambiziosi, ritorni cult, fantascienza firmata e drammi da Oscar: il grande schermo è pronto a tornare protagonista. Qui sotto, i 10 titoli da vedere, in ordine d’uscita.
Marty Supreme – dal 22 gennaio
Regia: Josh Safdie
Con: Timothée Chalamet
Timothée Chalamet potrebbe finalmente conquistare l’Oscar con questo ruolo: un biopic sportivo dedicato al leggendario (e bizzarro) campione di ping-pong Marty Reisman. Preparazione fisica, trasformismo e un’interpretazione magnetica: il primo grande evento dell’anno.
Marty Supreme, al cinema dal 22 gennaio 2025
Hamnet – dal 5 febbraio
Regia: Chloé Zhao
Con: Paul Mescal, Jessie Buckley
Tratto dal romanzo di Maggie O’Farrell, racconta il lutto di William Shakespeare e di sua moglie Agnes dopo la perdita del figlio. Emozionante e delicato, è uno dei favoriti per la prossima stagione dei premi.
Hamnet, al cinema dal 5 febbraio 2025
Cime Tempestose – dal 12 febbraio
Regia: Emerald Fennell
Con: Margot Robbie, Jacob Elordi
L’adattamento del classico di Emily Brontë si trasforma in un evento pop, gotico e sensuale. Con un cast perfetto per infiammare i social, e una colonna sonora firmata Charli XCX, sarà il film di San Valentino.
Cime Tempestose, al cinema dal 12 febbraio 2025
La sposa! – dal 5 marzo
Regia: Maggie Gyllenhaal
Con: Jessie Buckley, Christian Bale
Una rivisitazione originale del mito di Frankenstein, questa volta dal punto di vista femminile. Dark, visionario, affascinante: Gyllenhaal dirige un film fantasy audace con due protagonisti d’eccezione.
Michael – dal 24 aprile
Regia: Antoine Fuqua
Con: Jaafar Jackson
Dopo anni di rinvii, arriva finalmente il biopic su Michael Jackson. Jaafar Jackson (nipote del re del pop) interpreta lo zio in un racconto che promette musica, contraddizioni e tanto spettacolo. Imperdibile per i fan.
Michael, al cinema dal 24 aprile 2025
Il diavolo veste Prada 2 – dal 29 aprile
Regia: David Frankle
Con: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci
Miranda Priestly torna. E con lei anche Andy, Emily e Nigel. Due decenni dopo il cult del 2006, il mondo della moda è cambiato, ma il potere della Streep resta intatto. Trama top-secret, hype alle stelle.
Il diavolo veste Prada 2, al cinema dal 29 aprile 2025
Il nuovo film di Steven Spielberg – dal 12 giugno
Titolo provvisorio:Dish o Disclosure
Con: Josh O’Connor, Emily Blunt, Colin Firth
Spielberg ritorna alla fantascienza con un misterioso film corale sugli UFO. Non si sa quasi nulla, eppure il solo fatto che ci sia lui dietro la macchina da presa basta per renderlo un must del 2026.
L’Odissea – dal 16 luglio
Regia: Christopher Nolan
Con: Matt Damon, Zendaya, Robert Pattinson, Anne Hathaway, Tom Holland
Dopo Oppenheimer, Nolan si confronta con il mito fondativo della letteratura occidentale. Un cast stellare, una storia immortale, una regia che promette grandezza: il film-evento dell’estate è già scritto.
Zendaya, star del film L’Odissea, alla sfilata di Louis Vuitton SS26; Parigi, 30 settembre 2025 - Credits: Getty
Dune: Parte Tre – dal 18 dicembre
Regia: Denis Villeneuve
Con: Timothée Chalamet, Zendaya
Terzo e ultimo capitolo dell’epopea di Arrakis. Paul Atreides si trasforma nel leader profetico e oscuro che il destino (e la religione) impone. Conclusione grandiosa. Da non perdere.
Avengers: Doomsday – dal 18 dicembre
Regia: Anthony e Joe Russo
Con: Robert Downey Jr. (ma stavolta... villain)
La Marvel tenta la resurrezione con il crossover definitivo. Robert Downey Jr. torna, ma non come Iron Man: sarà il malvagio Victor Von Doom. Un azzardo? Forse. Ma anche una scommessa da miliardi di dollari.