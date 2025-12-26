I 10 film più attesi dell'anno: ecco che cosa vedremo (e ameremo) al cinema nel 2026

Entertainment 26 dicembre 2025

Dalle due pellicole con il talentuoso Timothée Chalamet al film-evento di Christopher Nolan, dal biopic su Michael Jackson al ritorno di Miranda Priestly. Tutte le pellicole da non perdere

Cinema e popcorn, la combinazione perfetta - Credits: www.pexels.com

Il 2026 si preannuncia carico di promesse cinematografiche. Cinema d'autore, biopic ambiziosi, ritorni cult, fantascienza firmata e drammi da Oscar: il grande schermo è pronto a tornare protagonista. Qui sotto, i 10 titoli da vedere, in ordine d’uscita. Marty Supreme – dal 22 gennaio Regia: Josh Safdie Con: Timothée Chalamet Timothée Chalamet potrebbe finalmente conquistare l’Oscar con questo ruolo: un biopic sportivo dedicato al leggendario (e bizzarro) campione di ping-pong Marty Reisman. Preparazione fisica, trasformismo e un’interpretazione magnetica: il primo grande evento dell’anno.

Marty Supreme, al cinema dal 22 gennaio 2025

Hamnet – dal 5 febbraio Regia: Chloé Zhao Con: Paul Mescal, Jessie Buckley Tratto dal romanzo di Maggie O’Farrell, racconta il lutto di William Shakespeare e di sua moglie Agnes dopo la perdita del figlio. Emozionante e delicato, è uno dei favoriti per la prossima stagione dei premi.

Hamnet, al cinema dal 5 febbraio 2025

Cime Tempestose – dal 12 febbraio Regia: Emerald Fennell Con: Margot Robbie, Jacob Elordi L’adattamento del classico di Emily Brontë si trasforma in un evento pop, gotico e sensuale. Con un cast perfetto per infiammare i social, e una colonna sonora firmata Charli XCX, sarà il film di San Valentino.

Cime Tempestose, al cinema dal 12 febbraio 2025

La sposa! – dal 5 marzo Regia: Maggie Gyllenhaal Con: Jessie Buckley, Christian Bale Una rivisitazione originale del mito di Frankenstein, questa volta dal punto di vista femminile. Dark, visionario, affascinante: Gyllenhaal dirige un film fantasy audace con due protagonisti d’eccezione. Michael – dal 24 aprile Regia: Antoine Fuqua Con: Jaafar Jackson Dopo anni di rinvii, arriva finalmente il biopic su Michael Jackson. Jaafar Jackson (nipote del re del pop) interpreta lo zio in un racconto che promette musica, contraddizioni e tanto spettacolo. Imperdibile per i fan.

Michael, al cinema dal 24 aprile 2025

Il diavolo veste Prada 2 – dal 29 aprile Regia: David Frankle Con: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci Miranda Priestly torna. E con lei anche Andy, Emily e Nigel. Due decenni dopo il cult del 2006, il mondo della moda è cambiato, ma il potere della Streep resta intatto. Trama top-secret, hype alle stelle.

Il diavolo veste Prada 2, al cinema dal 29 aprile 2025

Il nuovo film di Steven Spielberg – dal 12 giugno Titolo provvisorio: Dish o Disclosure Con: Josh O’Connor, Emily Blunt, Colin Firth Spielberg ritorna alla fantascienza con un misterioso film corale sugli UFO. Non si sa quasi nulla, eppure il solo fatto che ci sia lui dietro la macchina da presa basta per renderlo un must del 2026. L’Odissea – dal 16 luglio Regia: Christopher Nolan Con: Matt Damon, Zendaya, Robert Pattinson, Anne Hathaway, Tom Holland Dopo Oppenheimer, Nolan si confronta con il mito fondativo della letteratura occidentale. Un cast stellare, una storia immortale, una regia che promette grandezza: il film-evento dell’estate è già scritto.

Zendaya, star del film L’Odissea, alla sfilata di Louis Vuitton SS26; Parigi, 30 settembre 2025 - Credits: Getty