Timothée Chalamet, nei panni di Bob Dylan, è l’attore più desiderato

Tutti gli occhi sono puntati su di lui: Timothée Chalamet, 29 anni e una carriera al top. Al cinema nei panni di Bob Dylan in A complete unknown l’attore statunitense con cittadinanza francese mostra tutto il suo coraggio. Già, perché ci vogliono fegato e sangue freddo per affrontare i fan devoti a un dio del rock che ha costruito il suo mito proprio sulla capacità di sfuggire a ogni definizione.

La pellicola, per la regia di James Mangold, racconta la storia vera dietro l’ascesa di Dylan. New York, 1961. Sullo schermo c’è soltanto un ragazzo del Minnesota arrivato al Village con una chitarra, uno zaino in spalla e uno spirito rivoluzionario.

L’attore si è preparato cinque anni per buttarsi in questo personaggio e il risultato è sorprendente. Ha lavorato con un vocal coach, un dialect coach, un movement coach, un armonicista e ha preso lezioni di chitarra. Nel film canta e suona per davvero brani interi dal vivo.

“Quella roba non si può ricreare in studio”, ha detto. Applausi. Non solo al talento ma anche agli outfit informal but elegant di Timothée. Come quel vezzo di portare la sciarpa sempre arrotolata al collo.

Fan impazzite ma poche speranze di conquistarlo. Insieme alla fidanzata Kylie Jenner, 26 anni, cui è legato dal 2023, Chalamet forma una delle coppie più amate, invidiate e desiderate dello star system.