Continuano le riprese de Il Diavolo veste Prada 2. Protagonista? Il look mannish
Il seguito del cult del 2006 sta prendendo forma sul set. In fatto di stile Miranda, Andy ed Emily dettano ancora legge, strizzando l’occhio al guardaroba maschile. Ecco da quali passerelle arriva l’ispirazione
Le strade di New York sono ancora in subbuglio per le riprese del secondo episodio del fashion movie più atteso nelle sale: Il Diavolo veste Prada 2. Le protagoniste di una delle pellicole più amate da chi ha la moda che scorre nelle vene stanno incantando i gruppi di fan con i loro ciak e i loro outfit dallo stile garantito, che attinge al guardaroba femminile e, spesso, a quello maschile. O almeno così sembra dai primi spoiler.
Avevamo già visto dalle primissime foto del set come i look delle fashioniste della rivista Runway si siano evoluti dalla pellicola del 2006. E gli ultimi scatti diffusi sui social ce lo confermano.
Andy Sachs, interpretata da Anne Hathaway, è cresciuta, ha 20 anni in più e ha fatto carriera. Con lei, i suoi abiti, che hanno preso consapevolezza e sono più “comodi”. Sicuramente la ex stagista della temutissima direttrice Miranda ha sviluppato la capacità di reinterpretare lo stile, con perfetti look da ufficio, dal sapore maschile.
Alcuni esempi? Dal blazer doppiopetto in suede marrone portato su jeans larghi con risvolto, stivaletti pitonati, foulard al collo e borsa Valentino con frange, all’originalissima tuta da lavoro blu navy a maniche corte, nata dalla collaborazione Re/Done x Ford, unita a una borsa Valentino e a sandali Chanel, fino alla giacca oversize grigia che cade su una camicia nera drappeggiata, pantaloni larghi a palazzo e stivaletti. Andy, ora, è regina del glamour, una perfetta giornalista di Runway.
I set delle scene girate negli interni sono ovviamente off limits, portando l’attenzione massima su quelli esterni. Iconiche le uscite dal palazzo di vetro, sede del giornale, fotografate e riprese da cameramen e fan.
Attesissima l’apparizione di Emily Blunt, nei panni di Emily Charlton, la prima assistente di Miranda, avvistata mentre esce dalla amatissima - e allo stesso tempo temutissima - porta d’entrata con un tailleur rivisitato, nato dalla mano di Jean Paul Gautier. L’immagine è quella della perfetta business woman, in un look composto da pantaloni a palazzo dal taglio classico e un corsetto steccato in coordinato. Chiudono la mise la maxi-borsa Dior e le scarpe pumps con tacco scultura di Brandon Blackwood.
E arriviamo a lei, la divina Miranda, interpretata da Meryl Streep. Per lei e i suoi completi, spesso ispirati all’office mood, si parte con un cappotto light color cammello indossato su una camicetta plissé bianca. Molto classy i pantaloni blu scuro in stile sailor. La maxi-pochette di pelle e scarpe rosso fuoco di Jacquemus parlano da soli.
Chi desidera sentirsi un po’ Andy, Emily o Miranda può scandagliare le proposte delle maison più prestigiose per la bella stagione, che propongono outfit ispirati al guardaroba maschile, da Saint Laurent a Dior.
Intanto, non ci resta che aspettare altri look, mannish e non, delle nostre beniamine.
Leggi anche:
Il diavolo veste Prada 2, ecco come sono cambiati i look di Miranda e Andy
Contenuti consigliati
- entertainment
Jennifer Lawrence: il mio consiglio alle donne che si sentono inadeguate
Dopo l’ultimo film presentato a Cannes (dove interpreta una neomamma in crisi) l’attrice festeggia il suo compleanno a Ferragosto. 35 anni di successi e fragilità
- fashion
Estate è tempo di crop top! I modelli più glam tra passerelle e street style
Scoprire la pancia è sinonimo di sensualità e libertà. Il nuovo trend è con pantaloni e gonne a vita alta per un effetto più sensuale e sofisticato, a tutte le età
- beauty
Olio per capelli, il segreto per una chioma morbida e luminosa
Nutre, ripara e tiene a bada il crespo
- Lifestyle
Tre motivi per scegliere la Thailandia per le vacanze
Nelle isole thailandesi si può trovare il perfetto mix tra salute, divertimento e piacere
- Fashion
Come indossare il foulard: 8 idee di tendenza da copiare
In testa o in vita, il foulard si presta a mille utilizzi diversi
- beauty
Profumi solidi e in formato mini, le novità da portare sempre con sé
Perfetti per chi è sempre in movimento ma anche per ritocchi on the go
- Fashion
Moda, il ballo dei debuttanti: Pier Paolo Piccioli, il poeta
Riflettori puntati sui nuovi direttori creativi
- Living
Case al mare: arredi soft, colori naturali e atmosfere comfort
Materiali semplici, soluzioni trasformabili e accessori poetici
- beauty
Come realizzare il perfetto raccolto anti-caldo
Impeccabile oppure spettinato ad arte, dona alla chioma un aspetto chic e ricercato
- living
L’estate si infila tra le lenzuola con leggerezza
Colori accesi o neutri rilassanti. Fiori, geometrie o tinte unite
- Fashion
Vite in passerella: Adut Akech, la "sopravvissuta" della moda
Icona di bellezza e multiculturalità, Adut Akech e la sua favola incantano il fashion system
- beauty
Sette fragranze al fico che sanno d’estate
Il frutto che matura in agosto è protagonista di accordi insoliti, golosi e solari
- Fashion
Non chiamiamoli “copricostume”
Statement di stile, veri e propri outfit che accompagnano l'arrivo in spiaggia o il lunch sotto il pergolato. Dal kaftano alla camicia oversize, ecco i modelli più nuovi e come indossarli
- beauty
8 travel kit che semplificano la beauty routine in viaggio
Piccoli e compatti, racchiudono tutti i must have per prendersi cura di viso e corpo
- fashion
Camicia da uomo, il grande classico dell’estate
Da Bottega Veneta a Giorgio Armani, per gli stilisti è un must-have
- beauty
Scottature solari, cosa fare per lenire la pelle
Per dare sollievo alla cute irritata è d’obbligo puntare subito su rimedi intensamente idratanti
- Entertainment
Charlize Theron: “La mia nuova vita a 50 anni (con leggerezza)”
L’attrice sudafricana compie 50 anni e ci insegna come l’età sia solo un costrutto sociale
- Beauty
Acque profumate, le più nuove e fresche per l’estate
Perfetta alternativa all’eau de toilette
- fashion
Scarpe da spiaggia, tutti i modelli per essere chic sul bagnasciuga
Infradito o ciabatte, in gomma o in tessuto, con tacco o ultrapiatte
- fashion
Lo scialle è tornato. L'accessorio irrinunciabile nelle sere d'estate
In leggera seta, ricamato o in lurex. Considerato anonimo e utile solo per coprire le spalle, ora rivendica il suo posto come il più ricercato della stagione
- Living
I segreti della Kombucha, la bevanda dell’estate
Da bere alcol-free con ghiaccio o in versione cocktail, ecco la bibita (fermentata) che si può preparare anche a casa
- Fashion
Moda, il ballo dei debuttanti: Demna, l’outsider
Storia di uno dei più influenti designer: il georgiano Demna Gvasalia
- Living
L’intreccio nel design: un gesto umano che trasforma natura in cultura
L’intreccio è l’arte del legare: tra materia e idea, tra tradizione e modernità