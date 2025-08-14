Le strade di New York sono ancora in subbuglio per le riprese del secondo episodio del fashion movie più atteso nelle sale: Il Diavolo veste Prada 2. Le protagoniste di una delle pellicole più amate da chi ha la moda che scorre nelle vene stanno incantando i gruppi di fan con i loro ciak e i loro outfit dallo stile garantito, che attinge al guardaroba femminile e, spesso, a quello maschile. O almeno così sembra dai primi spoiler.

Avevamo già visto dalle primissime foto del set come i look delle fashioniste della rivista Runway si siano evoluti dalla pellicola del 2006. E gli ultimi scatti diffusi sui social ce lo confermano.

Andy Sachs, interpretata da Anne Hathaway, è cresciuta, ha 20 anni in più e ha fatto carriera. Con lei, i suoi abiti, che hanno preso consapevolezza e sono più “comodi”. Sicuramente la ex stagista della temutissima direttrice Miranda ha sviluppato la capacità di reinterpretare lo stile, con perfetti look da ufficio, dal sapore maschile.

Alcuni esempi? Dal blazer doppiopetto in suede marrone portato su jeans larghi con risvolto, stivaletti pitonati, foulard al collo e borsa Valentino con frange, all’originalissima tuta da lavoro blu navy a maniche corte, nata dalla collaborazione Re/Done x Ford, unita a una borsa Valentino e a sandali Chanel, fino alla giacca oversize grigia che cade su una camicia nera drappeggiata, pantaloni larghi a palazzo e stivaletti. Andy, ora, è regina del glamour, una perfetta giornalista di Runway.

I set delle scene girate negli interni sono ovviamente off limits, portando l’attenzione massima su quelli esterni. Iconiche le uscite dal palazzo di vetro, sede del giornale, fotografate e riprese da cameramen e fan.

Attesissima l’apparizione di Emily Blunt, nei panni di Emily Charlton, la prima assistente di Miranda, avvistata mentre esce dalla amatissima - e allo stesso tempo temutissima - porta d’entrata con un tailleur rivisitato, nato dalla mano di Jean Paul Gautier. L’immagine è quella della perfetta business woman, in un look composto da pantaloni a palazzo dal taglio classico e un corsetto steccato in coordinato. Chiudono la mise la maxi-borsa Dior e le scarpe pumps con tacco scultura di Brandon Blackwood.

E arriviamo a lei, la divina Miranda, interpretata da Meryl Streep. Per lei e i suoi completi, spesso ispirati all’office mood, si parte con un cappotto light color cammello indossato su una camicetta plissé bianca. Molto classy i pantaloni blu scuro in stile sailor. La maxi-pochette di pelle e scarpe rosso fuoco di Jacquemus parlano da soli.

Chi desidera sentirsi un po’ Andy, Emily o Miranda può scandagliare le proposte delle maison più prestigiose per la bella stagione, che propongono outfit ispirati al guardaroba maschile, da Saint Laurent a Dior.

Intanto, non ci resta che aspettare altri look, mannish e non, delle nostre beniamine.

