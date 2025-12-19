Natale a lavoro? In ufficio con stile (e con un tocco di rosso)

fashion 19 dicembre 2025

Per chi trascorrerà le festività tra meeting, riunioni e giornate in ufficio, il Natale diventa l’occasione perfetta per giocare con il guardaroba professionale: dalle tendenze autunno-inverno 2025-26 ai dettagli più festivi, il rosso si impone come fil rouge dei look da lavoro

Street Fashion - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Non per tutte il Natale coincide con giornate lente, divani, famiglia e relax. C’è chi, anche durante le feste, dovrà timbrare il cartellino e presenziare a riunioni e call last minute. La buona notizia? L’ufficio può trasformarsi nel palcoscenico perfetto per lasciarsi avvolgere dal calore delle più belle tendenze moda autunno-inverno 2025-26. Il filo conduttore è uno solo: il rosso, colore festivo per eccellenza, capace di accendere anche il più rigoroso dei dress code. Ecco 3 mood per interpretare i look da ufficio all’insegna dello spirito natalizio. Il dettaglio che fa la differenza: i collant rossi A volte basta un accessorio per dare un twist all’intero look. I collant rossi sanno essere protagonisti discreti ma (comunque) d’impatto, perfetti per dare personalità al look senza rinunciare all’eleganza professionale. Private Policy ci invita a sceglierli nella raffinata variante cromatica del burgundy, da abbinare a una minigonna grigia e a un cardigan nero: il risultato è classico, bon ton, impeccabile per l’ufficio. Più audace la proposta di Marine Serre, che gioca con collant logati sotto un abito di raso rosso, spezzando con un blazer nero per mantenere un’attitudine corporate. A completare il tutto, décolleté rosse tono su tono: pura eleganza. MSGM, infine, punta su glamour e colore: gonna di pelle nera, maglia rossa con veli di tulle e collant rossi che spuntano con nonchalance. Fantasia, brio ed eccentricità controllata da cui prendere decisamente ispirazione.

Marine Serre; Private Policy; MSGM - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Power suit natalizio: il completo rosso Il completo rosso è una dichiarazione di stile, anche (e soprattutto) in ufficio. Vivetta richiama un immaginario rétro con minigonna balloon e giacca dall’animo vintage, impreziosita da un fiocco romantico: il dialogo tra nero e rosso è raffinato e giocoso. Chanel rispolvera silhouette morbide e fluide, proponendo pantaloni rossi abbinati a una maglia lunghissima, quasi una casacca. A contrasto, delicati accenti rosa sulle profilature delle tasche e immancabili collane di perle inconfondibilmente Chanel. Decisamente più urban la visione di Jil Sander, che accende i riflettori su un completo rosso in pelle, giacca e gonna dall’anima bad girl: audace, contemporanea, irresistibile.

Vivetta; Jil Sander; Chanel - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Tailleur rosso: un classico che non delude mai (anche in versione spezzata) Grande classico del guardaroba femminile, il tailleur rosso si rinnova e sorprende, anche in versione spezzata per uscire dalla monotonia. Emporio Armani invita a esplorare la morbidezza del velluto, dalla finitura luminosa: giacca avvitata e pantaloni morbidi disegnano una silhouette accuratamente chic. Miu Miu reinterpreta il tailleur con gonna, ma rende la giacca la vera protagonista: lo scollo a barca del blazer cattura lo sguardo e definisce il look. Infine Valentino, con uno spezzato di grande carattere ma perfettamente office-appropriate: blazer rosso a portafoglio con maxi fiocco nero, dettaglio kitsch-chic, abbinato a pantaloni texturizzati nella scala cromatica del grigio. In ufficio con stile, anche a Natale, per non passare inosservata. Perché lo spirito delle feste può (e deve) vivere anche tra una scrivania e l’altra.

Valentino; Emporio Armani; Miu Miu - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight