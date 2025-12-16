Natale su un piedistallo: il ritorno dell’alzatina

Alzatina Oriente Italiano, Ginori 1735 - Courtesy Ginori 1735

La ciotola Pavot di Audo Copenhagen porta in tavola un’eleganza antica remixata in chiave moderna: base a piedistallo, finitura bronzo-marrone, silhouette poetica firmata Colin King. Potresti trovarla tanto in un loft quanto in un quadro del Settecento, e funzionerebbe in entrambi. Il Damo Glass Centrepiece di Ferm Living è pura leggerezza: vetro modellato a mano che cattura la luce come acqua ferma, omaggio alla dea Damona.

In questo piccolo teatro domestico, il centrotavola Baburu di 101 Copenhagen sembra uscito da un dipinto: ha volume, presenza, un’aura quasi sacrale. Perfetto per la frutta in versione “natura morta”. La sua forma scultorea ispirata al Wabi-Sabi e la ceramica smaltata a mano gli danno quella texture vellutata che fa subito scena.

E quest’anno non parliamo solo di alzatine per torte. Tra le nuove protagoniste ci sono quelle più capienti, perfette per la frutta: piccole “canestre” contemporanee che, con un po’ di luce giusta e due melograni ben scelti, quasi quasi evocano La Canestra di Caravaggio. Certo, raggiungere quel livello è impossibile, ma l’idea di creare una mini natura morta da salotto, con vibrazioni da quadro del Seicento o del Settecento, resta irresistibile. Perché questo è il vero superpotere dell’alzatina: trasforma qualsiasi cosa - dalla torta comprata al supermercato alla frutta un po’ ammaccata - in un gesto teatrale. È un trono mignon, un set cinematografico, un’icona pop travestita da oggetto domestico . In sintesi: è tornata. È indispensabile. Ed è il must-have natalizio che non sapevamo di desiderare.

Chi l’avrebbe detto? L’alzatina - quel piedistallo un po’ frivolo, un po’ regale - è tornata ed è pronta a dominare il Natale . Dopo anni di minimalismo, eccoci di nuovo in piena atmosfera Marie Antoinette (tra le altre cose c’è una mostra a lei dedicata al Victoria and Albert Museum, di Londra fino al 22 marzo 2026): pastelli zuccherosi, dolci che sembrano gioielli e un’irresistibile voglia di fare scena.

Damo Glass Centrepiece, Ferm Living; Pavot Bowl, Audo Copenhagen; Baburu Centrepiece, 101 Copenhagen - Courtesy Press Office

Fruttiera, alzatina o talismano luminoso per la tavola: fa tutto, e lo fa brillare. Con la Josephine Collection di Serax, Kris Van Ass che porta in scena un ricordo di famiglia. Vasi e bonbonnière che sembrano sussurrare “fai le cose con cura”: un’intimità che scalda e dà profondità alle scenografie festive. Poi arrivano gli oggetti per chi ama l’extra. L’alzatina Oriente Italiano di Ginori 1735 – verde Malachite e filettature blu – è un piccolo fuoco d’artificio decorativo. Perfetta per dolci, finger food e per aggiungere un twist teatrale alla tavola di Natale.

L’étagère OLALA di Ghidini 1961 firmata Hutten è pura ironia: tre ripiani e una maniglia oversize che sembra uscita da un cartoon di lusso. Le superfici specchianti moltiplicano dolci e riflessi: ogni pasticcino diventa star. Infine, la collezione Grandpa & Grandma di Pols Potten porta un tocco da Alice nel Paese delle Meraviglie: porcellana multicolore, forme rococò, dettagli dorati, spirito neo-kitsch irresistibile.

L’alzatina è un piccolo mondo a sé, eccentrico quanto basta per rubare la scena. Il risultato? Una tavola che non è solo apparecchiata: è raccontata. Un set natalizio dove ogni oggetto diventa personaggio. Perfetto da vivere… e da postare su Instagram.