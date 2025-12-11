Regali di Natale gourmet: le idee più chic per veri golosi

living 11 dicembre 2025

Dalle limited edition di Champagne al cioccolato d’autore: una guida ai migliori regali di Natale gourmet per chi ama il gusto e la bellezza

Réserve Exclusive Brut di Nicolas Feuillatte - Credits: Courtesy Press Office

Ci sono regali che si scartano e altri che si assaporano. I secondi, spesso, restano impressi più dei primi: hanno il potere di evocare memorie, aprire mondi sensoriali, trasformare un gesto in un ricordo che profuma di magia. Per i veri golosi - quelli che cercano emozioni prima ancora che sapori – queste festività è un invito a esplorare, degustare, stupire. Ecco una selezione di regali di Natale gourmet, raffinata e irresistibile, pensata per chi ama scegliere doni che parlano la lingua del piacere. Champagne da collezione, il regalo gourmet più elegante Una bottiglia che sembra uscita da una galleria d’arte contemporanea: la nuova edizione limitata della cuvée Réserve Exclusive Brut di Nicolas Feuillatte firmata dall’artista-designer Mika è un omaggio alla leggerezza, alle prospettive nuove, al fascino cosmico delle bollicine. Un’etichetta serigrafata che diventa oggetto da collezione e uno Champagne fresco, vibrante, dal fruttato intenso: un regalo che è insieme gesto, stile e sorpresa. Per chi vuole spingersi oltre, c’è un’etichetta che porta con sé una storia speciale: Diamant Bleu Millésimé 1996, la cuvée creata per celebrare i vent’anni della Maison Vranken. Da quell’anniversario nasce il legame con il diamante, tradotto in una bottiglia blu sfaccettata in pieno stile Art Déco, pensata per catturare la luce come una gemma. Un millesimato raro, profondo, dal carattere prezioso. Caviale d’autore, il lusso che fa festa Tra i regali che sanno trasformare una cena delle feste in un’esperienza memorabile, il caviale resta un classico intramontabile. Caviar Milan, maison milanese che importa autentico caviale persiano dai propri allevamenti sulle sponde iraniane del Mar Caspio, propone selezioni pregiate come Royal Baerii, Royal Osetra, Royal Beluga e il rarissimo Almas Beluga. Servirlo freddissimo, con blinis o pane tostato leggero e un calice di bollicine, è il modo migliore per esaltarne l’eleganza. Un dono essenziale, sofisticato e sempre d’effetto.

Caviar Milan Almas Beluga Gift Box - Credits: Courtesy Press Office

Cioccolato da collezione, libri da assaporare Per chi ama i doni golosi e originali, Lavoratti propone vere e proprie opere d’arte da gustare. “La Notte Prima di Natale” è un volume di cioccolato ispirato al celebre racconto di Clement Clarke Moore. Per un’esperienza più articolata, “La Libreria di Cioccolato” raccoglie sei tavolette-capitolo, tra note di nocciola, mandarino, sale marino e pistacchio, trasformando ogni assaggio in un viaggio tra sapori unici. “Il Cofanetto di Jane Austen” celebra invece i 250 anni dalla nascita dell’autrice, abbinando sei tavolette a sei romanzi iconici. Un regalo che unisce gusto e cultura in modo irresistibile. Perché il cioccolato è una coccola per il cuore e regalarlo – e regalarselo – ha un significato speciale.

Il Cofanetto di Jane Austen - Credits: Courtesy Press Office

Il rituale del caffè si veste a festa Il Christmas Blend Tartan e Snow di Caffè Milani colora uno dei momenti iconici degli italiani con le tinte del Natale. Le due miscele sono pensate per i rituali delle feste e, grazie al progetto Treedom, permettono a ogni acquirente di diventare “Custode” di un albero della Foresta Milani. Un dono che profuma di caffè… e di responsabilità. Completa il panorama natalizio di miscele e idee regalo anche Caffè Moak, che propone per il 2025 interpretazioni festive come il Vermouth al caffè in packaging creativo e la linea “Latte City” dedicata a città italiane da collezionare, perfette per comporre box gourmet da regalare.

Christmas Blend, Caffé Milani - Credits: Courtesy Press Office

Mixology sotto l’albero, il Natale che si shakera Gin & Tonic Box di Fever-Tree x Hendrick’s è pensata per sentirsi barman a casa: una bottiglia di Hendrick’s Grand Cabaret in edizione limitata, premium tonic, bicchieri dedicati e strumenti per un gin tonic impeccabile. Non solo pensieri fisici quindi, ma anche vere e proprie esperienze liquide da regalare a chi ne sa godere a pieno. Per chi non sa resistere invece al fascino del Kentucky, Woodford Reserve ha pensato a un cofanetto con bicchiere in cristallo: un bourbon profondo, speciale, accompagnato da un calice pensato per valorizzare ogni sfumatura. Anche Gin Mare propone una Gift Box speciale con due bicchieri iconici: l’essenza del Mediterraneo in una confezione elegante con gli ambitissimi bicchieri brandizzati.

Box Fever-Tree - Credits: Courtesy Press Office

Degustazioni per palati golosi Quasi tutti i ristoranti di alto livello, stellati e non, propongono buoni regalo per i loro menù di degustazione. Il locale Remedy di Milano, in particolare, offre voucher per due, percorsi a tema Champagne o Borgogna, e box personalizzabili con panettoni pugliesi, cioccolati, salumi, formaggi e bottiglie rare conservabili nella cantina del locale grazie alla tecnologia Coravin. Il dono perfetto per chi ama vivere il gusto, non solo riceverlo.

Parete Spirits Remedy @ FedericoBontempi - Credits: Courtesy Press Office

Alla stessa filosofia si unisce anche lo chef Daniel Canzian, che per le Feste propone il servizio “A casa tua”: un’esperienza di alta cucina da rigenerare facilmente, con un’apertura dedicata al caviale e una selezione di piatti pensati per trasformare la cena di Natale o San Silvestro in una degustazione d’autore a domicilio. Charcuterie d’autore, la verticalità del gusto Vino ok, ma avete mai pensato di regalare una degustazione di prosciutto crudo? Per gli appassionati, Devodier propone la verticale “Antiche Cantine 2.0”, un percorso ascendente tra aromi e stagionature: Abeti Rossi 24 mesi, Tartufo Rosa 30 mesi, Eccellenze 36 mesi. Un viaggio sensoriale che racconta arte, tradizione e tempo, pensato per chi sa cogliere le sfumature più profonde (prezzo: da 29,90 €, disponibili a La Rinascente Milano, nelle migliori gastronomie e online). Fermenti d’artista, la kombucha da meditazione Lapsang Souchong Limited Edition di Legend Kombucha è un’ottima idea per chi vuole provare qualcosa di diverso a Natale. Una serie numerata di 599 bottiglie, nate dal pregiato tè nero affumicato del Fujian: morbida, avvolgente, con note di tabacco e resina, racchiusa in un astuccio nero e oro che sembra uscito da una galleria d’arte. Un regalo di nicchia per palati curiosi. Tradizione in abito couture La Box Sapori d’Inverno di Riso Reperso è un viaggio nei sapori italiani con il riso “Fuori Tipo” dal chicco grande e naturale cremosità. Il cofanetto regalo contiene Reperso e 4 risotti pronti: tartufo, funghi, barbabietola & gorgonzola, zucca & gorgonzola (prezzo: 26,00 €). Il Kit “J’Adore Napoli 2500” di Casa Marrazzo in collaborazione con nss edicola è invece un cofanetto che omaggia la cultura partenopea e il suo ingrediente manifesto: il pomodoro. La box contiene San Marzano DOP, peperoni grigliati, friarielli, una candela decorativa e un grembiule dal pattern giocoso. Un dono che racconta radici, identità e tavole felici.

Casa Marrazzo - Credits: Courtesy Press Office

Eataly completa l’offerta con tovaglie festive Made in Italy, piatti “Team Panettone e Team Pandoro”, coltelli coordinati, grembiuli per adulti e bambini, shopper illustrate, taglieri, mug e calici natalizi. Assoluta novità, le candele Eataly, in fragranze pistacchio, vinaccia, melograno, agrumi e panettone.

Team Pandoro Eataly - Credits: Courtesy Press Office