Cinque idee per il trucco di Capodanno rubate alle passerelle
Per il beauty look del 31 dicembre, si può sperimentare un make-up diverso dal solito. E puntare su un dettaglio speciale e insolito
Che la si trascorra a cena con gli amici di sempre oppure facendo le ore piccole sul dancefloor di una discoteca, la notte di Capodanno è l’occasione perfetta per sperimentare con il look e osare sfumature e texture che di norma tendiamo a non usare. L’obiettivo, ovviamente, non è stravolgere il make-up di sempre ma dargli, piuttosto, un twist audace e insolito.
A questo proposito, le sfilate Autunno-inverno 2025 forniscono ottimi spunti per chi è in cerca di idee al tempo stesso eleganti e non troppo complesse da realizzare: la maggior parte dei designer, infatti, preferisce abbinare alle proprie creazioni una mise en beauté decisamente minimalista, resa speciale da un solo dettaglio, come il rossetto rosso o un ombretto metallizzato. Niente contouring e smokey eye elaborati, dunque. Ecco cinque idee per il make-up di Capodanno ispirate ai défilé accompagnate dai prodotti chiave per realizzarli.
L’imperativo, a Capodanno, è brillare. Motivo per cui l’illuminante è irrinunciabile e, visto che si tratta di un’occasione speciale, è concesso esagerare un po’. Sulla passerella di Rahul Mishra, per esempio, la polvere iridescente è stata usata con generosità, per dare un tocco tridimensionale agli occhi, così come al naso e all’arco di Cupido. Per ottenere un effetto elegante, la pelle è perfezionata solo dove serve, con un tocco di blush rosato e un velo di lip balm trasparente. Per ottenere lo stesso risultato, basta puntare su un highlighter liquido come Positive Light di Rare Beauty che racchiude particelle iridescenti perfette per dare al viso un finish delicatamente radioso.
Per un’occasione importante, il rosso è una certezza perché è sofisticato e dona un immediato tocco di luce al viso. Per farlo risultare davvero cool, basta copiare il trucco visto sulla passerella di Chocheng dove le modelle sfoggiavano labbra matte ma dal finish setoso, abbinate giusto a un velo di mascara e a un accenno di blush per scaldare le gote. Perché il rossetto duri a lungo e resista a brindisi e baci sotto il vischio, basta scegliere una formula intensamente pigmentata e long lasting come quella di Petal Bouche Rouge à Lèvres Mat di Violette_FR.
Il 31 dicembre è l’occasione giusta per osare con le sfumature metalliche, perfette per dare tridimensionalità allo sguardo. Come ha dimostrato Bibhu Mohpatra, abbinando ai suoi abiti scintillanti un make-up altrettanto riflettente realizzato stendendo sulle palpebre un ombretto in crema dai riflessi oro, abbinato a uno spesso cat-flick nero e a sopracciglia sempre gold, che donano al look un effetto sofisticato e sorprendente. Che si può replicare a casa utilizzando Eyphoria Colorshot di Rabanne, un ombretto liquido ultrapigmentato che può essere applicato con le dita e ha un finish che ricorda proprio il metallo fuso.
Antonio Marras ha reso speciale un make-up fresco, luminoso e molto semplice applicando la foglia d’oro rossa al centro della bocca: un particolare decisamente scenografico che è facilmente replicabile ricorrendo all’ombretto glitter, più adatto a una serata trascorsa a brindare al nuovo anno. Per iniziare, è d’obbligo idratare le labbra con un balsamo dalla texture ricca, per poi picchiettare con le dita una polvere che, all’interno, racchiude particelle cromate e scintillanti, come Ruby Lights Glitter Palette di Nabla palette con quattro sfumature intense, perfette anche per creare la sfumatura di rosso preferita.
Sulla passerella di Ganni, le modelle non indossavano il trucco ma fili di tessuto colorato a impreziosire le palpebre. Per ottenere un risultato simile senza bisogno di utilizzare colla e cordini, basta ricorrere al kajal colorato, come Diorshow Onstage Liner di Dior per disegnare dei tratti irregolari che si intrecciano sugli occhi, dando vita a un motivo al tempo stesso semplice, insolito e sorprendente.