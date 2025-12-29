Cinque idee per il trucco di Capodanno rubate alle passerelle

Che la si trascorra a cena con gli amici di sempre oppure facendo le ore piccole sul dancefloor di una discoteca, la notte di Capodanno è l’occasione perfetta per sperimentare con il look e osare sfumature e texture che di norma tendiamo a non usare. L’obiettivo, ovviamente, non è stravolgere il make-up di sempre ma dargli, piuttosto, un twist audace e insolito.

A questo proposito, le sfilate Autunno-inverno 2025 forniscono ottimi spunti per chi è in cerca di idee al tempo stesso eleganti e non troppo complesse da realizzare: la maggior parte dei designer, infatti, preferisce abbinare alle proprie creazioni una mise en beauté decisamente minimalista, resa speciale da un solo dettaglio, come il rossetto rosso o un ombretto metallizzato. Niente contouring e smokey eye elaborati, dunque. Ecco cinque idee per il make-up di Capodanno ispirate ai défilé accompagnate dai prodotti chiave per realizzarli.

