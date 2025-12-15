Le campagne beauty che celebrano la magia delle feste

beauty 15 dicembre 2025

Profumi e make-up in edizione limitata sono protagonisti di scatti glamour ed esclusivi. Dalle testimonial iconiche ai nuovi volti, dagli spettacoli intrisi di magia del Natale alle danze sotto le stelle

Per Natale, le maison cosmetiche più amate accompagnano il lancio delle proprie collezioni speciali con immagini che vedono protagoniste celebrities e top model. Da Chanel a Charlotte Tilbury, passando per Valentino Beauty e Lancôme, ma non solo, ecco una rassegna delle campagne beauty 2025 più suggestive ed emozionanti. Il tendone stellato di Dior Per celebrare le festività, il Circo dei Sogni Dior apre le porte del suo scintillante tendone stellato che vede protagoniste Deva Cassel e Anya Taylor-Joy. Un evento straordinario, in cui acrobati, contorsionisti e trapezisti entrano in scena per regalare uno spettacolo magnifico. Con i loro costumi luminosi e sfavillanti, si esibiscono in prodezze spettacolari, lasciando il pubblico a bocca aperta. Numero dopo numero, rendono omaggio alle feste in un contagioso vortice di gioia e colori: una parata intrisa di fascino e magia, per celebrazioni incantate in cui anche i sogni più audaci diventano realtà.

Dior Anya Taylor-Joy - Courtesy Press Office

Sulla pista da ballo con Valentino Beauty L’acclamata fotografa Carlijn Jacobs ha celebrato la gioia e il calore che da sempre contraddistinguono questo momento speciale dell’anno con scatti che vedono protagonista la testimonial delle fragranze del brand, la modella Adut Akech, che danza su una pista da ballo che ricorda proprio quella del leggendario Studio 54, club newyorkese dall’atmosfera libera e vibrante.

Valentino Beauty, Holiday Campaign - Courtesy Press Office

Tutte le muse beauty di Lancôme Non una semplice campagna, ma una vera e propria celebrazione della maison che quest’anno ha compiuto 90 anni. Protagoniste Julia Roberts, Aya Nakamura, Ni Ni e Isabella Rossellini immortalate da Craig McDean & Florian Joye nella storica Gare d'Orsay di Parigi, dove salgono a bordo del Lancôme Express per intraprendere un viaggio che dalla capitale francese le porterà sulle Alpi. In valigia, tutti i cadeaux creati appositamente per il Natale.

Lancome Craig McDean & Florian Joye - Courtesy Press Office

La voce di Celine Dion per Charlotte Tilbury La più grande voce di tutti i tempi ha unito le forze con la regina del glow in occasione delle feste: Celine Dion è infatti protagonista della campagna Star Confidence realizzata appositamente per le celebrazioni di fine anno, che invita a credere in se stessi per realizzare i propri desideri, a Natale ma non solo.

Charlotte Tilbury Holiday Campaign, Celine Dion - Courtesy Press Office

Nel cielo cosmico di Chanel Superstiziosa per natura, Gabrielle Chanel amava osservare l’immensità del cosmo, ecco perché in vista delle festività di fine anno, la maison si è ispirata ai contrasti di un cielo cosmico vibrante per realizzare la campagna che ha come protagonista la top model Lulu Tenney, intenta a osservar l’arco celeste con l’aiuto di uno scintillante telescopio e circondata dai cadeaux decorati dai simboli preferiti di Mademoiselle, come il leone, suo segno zodiacale, la spiga e le perle.

Chanel Holiday - Courtesy Press Office

La luna e le stelle di Guerlain Ogni stagione natalizia viene celebrata dal brand con coffret sontuosi ed edizioni limitate che quest'anno sono accompagnate dagli scatti che hanno come protagonista Natalia Vodianova. Anche il Flacone Api, poi, si rifà il look in chiave festiva, grazie all’immaginazione dell'artista e scultrice Géraldine Gonzalez, che lo ha decorato con luna e stelle in metallo, madreperla, cristalli e perle di vetro.

Guerlain Bee Bottle pex bee bottle prestige 2025 - Courtesy Press Office