Pronta per il look di Capodanno? La tendenza paillettes regna sovrana

fashion 28 dicembre 2025

Tra party scintillanti che precedono la mezzanotte e brindisi che si susseguono, le paillettes diventano il linguaggio del glamour contemporaneo: dalle passerelle Autunno-Inverno 2025-26 allo street style più audace, tutte le ispirazioni per brillare con eleganza

Magia, glamour, look bling-bling: ci siamo. Capodanno porta con sé il desiderio di brillare, i party si moltiplicano, i brindisi iniziano ben prima della mezzanotte e gli appuntamenti con le amiche – cene, aperitivi, feste improvvisate – chiedono look impeccabili, per raccontare (con lo stile) tutta la voglia di brio, dolcezza e spensieratezza che accompagna la fine dell’anno. Ancor prima della notte del 31, il guardaroba entra in modalità sparkling e si riempie di riflessi, bagliori e dettagli luminosi. Dalle sfilate Autunno-Inverno 2025-26 arriva tutta l’ispirazione necessaria per costruire styling a prova di tendenze e di passerella: le paillettes si confermano protagoniste assolute, declinate in infinite varianti, dalle più discrete alle più audaci. Non resta che scoprire le idee più chic per accogliere il nuovo anno con fantasia. Paillettes a piccole dosi, per brillare con eleganza Per chi non se la sente di esplorare lo styling delle paillettes in toto, le tendenze moda offrono comunque la possibilità di brillare grazie a piccoli accenti luminosi. Su una base total black, l’aggiunta di un top di paillettes rosse dalla finitura matte e quasi trasparente diventa il punto focale del look: discreto ma magnetico, perfetto per una serata elegante ma non eccessiva, parola del brand Sacai. Il dettaglio scintillante può diventare anche puramente decorativo, come nel caso della cintura di paillettes secondo Dries Van Noten, più estetica che funzionale, sfoggiata su un abito lungo a quadri che richiama il fascino natalizio in una versione decisamente bling-bling. Anche per Roksanda la cintura è protagonista, ma questa volta è anche scenica e imponente, abbinata a una gonna asimmetrica color avorio e a una camicia nera: un equilibrio raffinato tra struttura sartoriale e luce.

Da sinistra Sacai; Roksanda; Dries Van Noten FW25 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight

Total look scintillante: argento, oro e nude Quando si parla di Capodanno, il total look di paillettes resta una certezza. La palette cromatica si muove tra argento, oro e nude, sfumature che riflettono la luce e amplificano l’effetto wow. L’invito è osare con uno slip dress argentato come suggerisce Rabanne, una vera pioggia di paillettes che veste il corpo come una seconda pelle: un look completamente tempestato di glamour, luce e magia, perfetto per la notte più brillante dell’anno. Le paillettes si fanno anche matte e semitrasparenti in passerella da Elisabetta Franchi, svelando la silhouette femminile con raffinatezza: l’abito lungo a tubino, con spalline sottilissime e scollo squadrato, gioca sul contrasto tra sensualità e minimalismo, per un’eleganza moderna e sofisticata. E poi c’è chi delle paillettes ha fatto una vera signature, ovvero la casa di moda Ashish: l’abito dorato si sceglie midi e si indossa con giacche o maxi cardigan, per rendere il look più versatile e contemporaneo, senza rinunciare allo scintillio.

Da sinistra Elisabetta Franchi; Ashish; Rabanne FW25 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight

La tendenza paillettes secondo lo street style: audacia senza regole È nello street style che la tendenza paillettes raggiunge la sua massima espressione, tra voglia di osare e desiderio di stupire. Qui non esistono mezze misure: il glamour è dichiarato e l’audacia diventa protagonista. C’è chi sceglie il completo crop top e gonna lunga, mixando paillettes argento e oro per un look dall’effetto WOW assicurato: impossibile passare inosservate. C’è chi, invece, decide di smorzare l’eccesso scintillante con un blazer nero indossato sopra l’abito di paillettes: una scelta formale ed elegante, che bilancia il glamour con raffinata sicurezza. E infine c’è chi punta tutto sul colore, scegliendo paillettes ultraviolet per un Capodanno magnetico, spumeggiante e decisamente memorabile.

Street Style FW25 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight