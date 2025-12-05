Non solo rosso: pronte per i look delle Feste, tra verde, champagne e argento

fashion 05 dicembre 2025

Tra bagliori, sete e nuance avvolgenti, le sfilate ci ricordano che il guardaroba delle feste è un invito a riscoprire il glamour. Dall’energia del rosso al magnetismo del verde, fino ai riflessi champagne e argento, la moda illumina la stagione più magica dell’anno

Ci sono momenti dell’anno in cui il guardaroba smette di essere un semplice insieme di abiti e torna a pulsare di desiderio, immaginazione, scintille. Le Feste sono decisamente uno di questi momenti. Un richiamo irresistibile a quella voglia di vestirsi bene non per dovere, ma per piacere: per riconnetterci con il nostro lato più elegante, più scintillante, più… nostro. Le sfilate Autunno-Inverno 2025-26 - autentici scrigni di ispirazione - ci offrono così gli spunti migliori per riscoprire nei capi che già possediamo (o in quelli che sogniamo) la magia di uscire dalla routine. E così, mentre la quotidianità ci trascina da un impegno all’altro, la moda si riprende il suo ruolo di complice nei momenti più speciali, quelli che si celebrano con chi amiamo. Ecco le tendenze cromatiche che riscriveranno il dress code delle Feste in arrivo.

Saint Laurent FW25 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Rosso incandescente: la femminilità più audace nei look festivi Il rosso, si sa, non è un semplice colore. È un mood, un’attitudine, un’accensione immediata di vibrazioni natalizie. Chanel lo porta in passerella con un tocco poetico: tweed rosso in abbinamento col rosa, illuminato da collane di perle infinite. Un look che racconta raffinatezza e tradizione, ma con una freschezza tutta contemporanea. Saint Laurent vira invece su un immaginario più seducente: pizzo rosso e trasparenze calibrate, in un tubino che scolpisce la figura in modo elegante ma decisamente audace. Per chi invece cerca il rosso in chiave timeless, Miu Miu propone la sua combo infallibile: giacca e gonna, semplici, dai tagli nitidi, ma capaci di comunicare un’eleganza intramontabile. Ode al rosso, una coccola festiva. Chic e piena di carattere.

Chanel FW25; Saint Laurent FW25; Miu Miu FW25 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Verde bosco, per look magnetici nelle notti più glamour Misterioso, intenso, quasi ipnotico: il verde bosco è la nuance che porta con sé un’aura mistica e irresistibilmente chic. Louis Vuitton lo racconta attraverso un abito sottoveste sinuoso, uno slip dress in seta verde con inserti in pizzo nero: un manifesto di eleganza magnetica, perfetto per serate che richiedono un tocco di lusso sussurrato. Victoria Beckham, invece, ne dà una lettura più rilassata con tagli sartoriali fluidi e morbidi: quel tipo di eleganza che non ha bisogno di urlare per farsi notare. E poi c’è Valentino, che accende la palette con un verde brillante, squillante, quasi elettrico: una gonna a tubino in seta che salta all’occhio e regala un vero effetto wow. Perfetta per chi vuole brillare senza compromessi.

Louis Vuitton FW25; Valentino FW25; Victoria Beckham FW25 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Champagne glow: delicatezza e sensualità Più morbido dell’oro, più vellutato, più avvolgente: il colore champagne è la scelta ideale per chi vuole risplendere con grazia. Ermanno Scervino ce lo mostra in uno slip dress luminoso, impreziosito da un corpetto costellato di cristalli che regalano un’allure eterea e sofisticata: un look da sera che fluttua tra sogno e realtà. Chloé interpreta la nuance in chiave boho chic: pizzi romantici, silhouette morbide e fluttuanti, un’eleganza rilassata che sa di libertà. Elisabetta Franchi eleva invece il glamour al volume massimo: un semplice tubino dritto diventa un pezzo scintillante, complice la cascata di paillettes. Champagne sì, ma decisamente con le bollicine!

Chloé FW25; Elisabetta Franchi FW25; Ermanno Scervino FW25 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Argento stellare, per brillare senza compromessi Argento: la nuance metallizzata che non chiede alcun permesso. Entra in scena e illumina. La maison Giorgio Armani lo interpreta come un inno all’eleganza più preziosa: linee senza tempo, dettagli scintillanti, un’aura da diva moderna che veste la magia. Dolce & Gabbana vira sul mood party girl: minidress dritto, coolness allo stato puro, un argento che incarna la voglia di divertirsi con stile. E per chi vuole lasciare il segno, Versace propone un abito dritto con collo Halter e finitura metallizzata: carattere, audacia e un tocco futurista che rende l’argento la vera sorpresa delle feste.

Giorgio Armani FW25; Dolce & Gabbana FW25; Versace FW25 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight