Gli ultimi 5 must-have più desiderati del 2025, tra un anno che viene e un anno che va
Dagli infradito ai mocassini di lusso firmati, passando per il cashmere e la lingerie provocatoria. I dati del The Lyst Index raccontano i cinque capi e accessori che nel 2025 hanno acceso più di tutti il desiderio collettivo
Con la chiusura del 2025, il mondo della moda si prepara a fare il suo bilancio. Non tanto (o meglio, non solo) sulle tendenze più apprezzate in passerella, quanto più su ciò che ha davvero acceso il desiderio degli appassionati: le ricerche online. A monitorarle è stato Lyst, la piattaforma globale di fashion search che analizza il comportamento di milioni di utenti in tutto il mondo, intercettando in tempo reale cosa viene cercato, cliccato e acquistato.
Ogni quattro mesi, Lyst traduce questi dati nel The Lyst Index, una vera e propria classifica dei brand e dei prodotti più hot del momento, diventata negli anni uno strumento di riferimento per comprendere il termometro del desiderio collettivo. Il terzo quadrimestre del 2025, in particolare, è stato definito da un’ondata di ricerche online che ha premiato alcuni pezzi ben precisi. Cinque prodotti moda, più di tutti, hanno scalato le classifiche, dimostrando come oggi il vero lusso risieda spesso nella semplicità, nell’heritage e nella capacità di raccontare una storia autentica.
1. Le flip-flop Havaianas: il trionfo della semplicità
Assurdo ma vero: al primo posto tra i must-have più desiderati del 2025 troviamo un paio di semplicissime flip-flop Havaianas. Un risultato che sorprende, ma solo in apparenza. Nate in Brasile nel 1962 e ispirate alle tradizionali zori giapponesi, le Havaianas sono diventate un’icona globale grazie a un mix perfetto di funzionalità, qualità e spirito democratico. Timeless e sempre attuali, rappresentano valori come inclusività, leggerezza e libertà: non sono solo infradito, ma un simbolo di lifestyle.
Indossate indistintamente in spiaggia come in città, attraversano stagioni e generazioni senza perdere mai il proprio appeal. In un’epoca in cui la moda cerca autenticità e comfort, il loro successo racconta il bisogno di tornare all’essenziale, senza rinunciare allo stile.
2. I mocassini Saint Laurent: l’eleganza che non conosce tempo
Secondo posto per un grande classico: i mocassini Saint Laurent, rigorosamente con penny bar frontale. Iconici, raffinati e immediatamente riconoscibili, incarnano alla perfezione l’estetica della maison francese, fatta di rigore, sensualità sottile e allure parigina. Il loro successo è legato alla straordinaria versatilità: perfetti con un completo sartoriale, irresistibili se abbinati a jeans o mini-dress, le loafers riescono a essere formali e disinvolte al tempo stesso. Senza seguire mode, ma semplicemente attraversandole e diventando un investimento degno del proprio valore.
3. Il maglione in cashmere di COS: il quiet luxury è ancora qui
Al terzo posto troviamo il maglione in cashmere di COS, emblema del cosiddetto quiet luxury. Linee pulite, silhouette morbida, palette cromatica essenziale: un capo che non cerca di farsi notare, ma che conquista per qualità e design. In un 2025 dominato dalla voglia di comfort consapevole e di capi ben fatti, il cashmere firmato COS ha rappresentato la risposta perfetta alle esigenze di un pubblico sempre più attento ai materiali e alla vestibilità. È il classico maglione che si indossa tutti i giorni, ma che eleva qualsiasi look con discrezione e intelligenza.
4. I mocassini The Row: l’emblema del minimalismo radicale
Ancora mocassini, ma con un’estetica completamente diversa. Il quarto prodotto più desiderato del 2025 secondo Lyst è la loafer firmata The Row. Se Saint Laurent punta sull’iconicità classica, The Row lavora su un minimalismo radicale, quasi architettonico. Linee essenziali, volumi calibrati, pellami di altissima qualità: tutto è ridotto all’osso, ma nulla è lasciato al caso. Il loro successo riflette il culto per un lusso sofisticato, riservato e ancora più esclusivo. Un must-have per chi fa dello stile una questione di sottrazione.
5. Il reggiseno (con piercing al capezzolo) di SKIMS
Chiude la classifica un prodotto tanto inaspettato quanto virale: il reggiseno con piercing al capezzolo di SKIMS. Un capo di lingerie femminile che ha catalizzato l’attenzione del web, diventando uno dei più cercati dell’anno. Firmato dal brand di Kim Kardashian, questo reggiseno gioca con l’illusione e la provocazione: dietro al successo c’è una riflessione più ampia sul corpo, sull’espressione personale e sulla lingerie come strumento di empowerment. E SKIMS, ancora una volta, ha intercettato una conversazione culturale prima degli altri, trasformandola in prodotto hot.