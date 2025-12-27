Gli ultimi 5 must-have più desiderati del 2025, tra un anno che viene e un anno che va

Con la chiusura del 2025, il mondo della moda si prepara a fare il suo bilancio. Non tanto (o meglio, non solo) sulle tendenze più apprezzate in passerella, quanto più su ciò che ha davvero acceso il desiderio degli appassionati: le ricerche online. A monitorarle è stato Lyst, la piattaforma globale di fashion search che analizza il comportamento di milioni di utenti in tutto il mondo, intercettando in tempo reale cosa viene cercato, cliccato e acquistato.

Ogni quattro mesi, Lyst traduce questi dati nel The Lyst Index, una vera e propria classifica dei brand e dei prodotti più hot del momento, diventata negli anni uno strumento di riferimento per comprendere il termometro del desiderio collettivo. Il terzo quadrimestre del 2025, in particolare, è stato definito da un’ondata di ricerche online che ha premiato alcuni pezzi ben precisi. Cinque prodotti moda, più di tutti, hanno scalato le classifiche, dimostrando come oggi il vero lusso risieda spesso nella semplicità, nell’heritage e nella capacità di raccontare una storia autentica.

1. Le flip-flop Havaianas: il trionfo della semplicità

Assurdo ma vero: al primo posto tra i must-have più desiderati del 2025 troviamo un paio di semplicissime flip-flop Havaianas. Un risultato che sorprende, ma solo in apparenza. Nate in Brasile nel 1962 e ispirate alle tradizionali zori giapponesi, le Havaianas sono diventate un’icona globale grazie a un mix perfetto di funzionalità, qualità e spirito democratico. Timeless e sempre attuali, rappresentano valori come inclusività, leggerezza e libertà: non sono solo infradito, ma un simbolo di lifestyle.

Indossate indistintamente in spiaggia come in città, attraversano stagioni e generazioni senza perdere mai il proprio appeal. In un’epoca in cui la moda cerca autenticità e comfort, il loro successo racconta il bisogno di tornare all’essenziale, senza rinunciare allo stile.