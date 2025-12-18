Fare un luxury gift per Natale? La nuova frontiera è l’acquisto di gruppo

I gioielli sono i regali ideali da donare per le festività natalizie, soprattutto seguendo la moda del group luxury buying - Credits: www.pexels.com

Regalare per Natale qualcosa di davvero prezioso senza affrontare prezzi impossibili è la nuova frontiera del lusso democratico. Merito del group luxury buying, una forma di acquisto di gruppo messa in atto dalla Gen Z per accedere a marchi di alta gamma, in particolare i gioielli, che consiste nel dividersi la spesa e condividere il prodotto. Una nuova forma di consumo che sfida il concetto tradizionale di esclusività: non si entra nella boutique da soli per uscirne con un prestigioso sacchetto in mano da sfoggiare tra le vie dello shopping, ma si acquista un oggetto di valore in gruppo, spartendone il costo, come in una tribù.

Group luxury buying, che cos’è

La tendenza è esplosa in Cina, dove spopolano su piattaforme come Xiaohongshu e Weibo, gruppi che si accordano per acquistare gioielli - come gli amatissimi bangle - o accessori mettendo in comune online il proprio denaro. Tutto è partito la scorsa estate, quando un utente ha pubblicato su un social cinese l'annuncio per trovare 23 di persone disposte a condividere un bracciale di Tiffany & Co. da 975 dollari composto da altrettanti ciondoli a forma dell’iconico cuoricino.

La proposta: ognuno avrebbe pagato circa 42 dollari e ricevuto in cambio un charm del prezioso Multi-heart Tag griffato. Il post, che ha raccolto oltre 22mila like, è stato l’inizio di una cascata di acquisti di gruppo. Un utente, infatti, ha subito dopo proposto di dividere una collana Bulgari del valore di 60.735 dollari tra 52 persone (1.150 dollari circa ciascuno).