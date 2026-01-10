Coco Chanel, le tre rivoluzioni della leggendaria couturière

Gabrielle Chanel riflessa negli specchi che affiancano la famosa scalinata del suo appartamento in Rue Camon 31, sul cui primo gradino si sedeva per osservare le reazioni del pubblico alle sue sfilate, Parigi, 1954 - Credits: Ufficio stampa

Gabrielle Bonheur Chanel ha scritto e influenzato la storia della moda. Una creativa che ha portato la donna a sentirsi comoda, elegante e libera. Scomparsa 55 anni fa, il 10 gennaio 1971, colei che tutti chiamano “Coco” nasce in una famiglia di ambulanti. Il padre, Albert Chanel, è un uomo affascinante e affabulatore, molto spesso lontano dalla famiglia, e la madre, Jeanne Devolle - donna dalla salute cagionevole - una moglie innamorata che decide di seguire il marito ovunque.

Il modo in cui Gabrielle ha rivoluzionato la moda del XX secolo si comprende anche ripercorrendo la sua storia. Da bambina vive nei quartieri poveri dei paesi in cui la famiglia decide di stanziare, nutrendosi di quell’artigianalità tipica dei piccoli luoghi. Una ragazzina che soffre della morte precoce della madre, avvenuta a 32 anni, e che in seguito viene abbandonata dal padre.

Tanti sono i fattori che hanno reso Gabrielle Bonheur Chanel la grande creatrice di moda che tutti conoscono. Attraversando le difficili condizioni della società che viveva – dalla guerra allo status della donna – è arrivata ad essere una professionista ammirata ed imitata, dalla Belle Époque ad oggi. Una mente originale e visionaria, capace di leggere i propri tempi e dare vita a capi dal fascino eterno, vere e proprie rivoluzioni nel settore. Dall’ambita borsa 2.55 al sandalo bicolore, fino al tweed che caratterizza tailleur dall’eleganza senza tempo, lo stile di Coco Chanel non passa mai di moda.

La moda maschile conquista il guardaroba femminile

Avanguardista, visionaria, capace di vedere oltre e di donare alle donne oggetti del desiderio in grado di renderle libere. Questo e molto altro è stata Coco. Il lavoro in una ditta specializzata in confezioni di corredo e maglieria, la Maison Grampayre, le permette di affinare le abilità manifatturiere sviluppate durante le vacanze a Moulins con la zia sarta Louise Costier.