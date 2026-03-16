Gli Oscar delle coppie: Chalamet-Jenner contro DiCaprio-Ceretti. Couture spettacolare contro rigore scultoreo

Kylie Jenner e Timothée Chalamet partecipano al Vanity Fair Oscar Party 2026, ospitato da Mark Guiducci, al Los Angeles County Museum of Art il 15 marzo 2026 a Los Angeles, California - Credits: Getty Images

La notte degli Oscar è sempre un rito del cinema, ma negli ultimi anni è diventata anche un test di linguaggio visivo che racconta il contemporaneo. Ed è qui che la 98esima edizione degli Academy Awards ha offerto uno dei contrasti più interessanti della serata, quello tra Timothée Chalamet e Kylie Jenner da una parte, Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti dall’altra. Due coppie, due grammatiche dello star system.

Chalamet-Jenner: la riscrittura del presente

Chalamet, candidato come miglior attore, ha scelto un Givenchy bianco su misura firmato Sarah Burton, doppiopetto, monocromatico, con stivali bianchi, piccoli occhiali scuri e grooming volutamente studiato per spostarsi dal formalismo classico a una dimensione più pop, quasi da idol anni Duemila. Una virata Y2K pienamente consapevole, coerente con la traiettoria dell’attore negli ultimi mesi e con la costruzione estetica che ha accompagnato tutta la campagna di Marty Supreme.

Il punto non è soltanto che Chalamet evita il classico smoking nero, ma che continua a trattare il red carpet come un editoriale: alleggerisce il codice maschile e introduce una forma di stile più narrativa, meno “academy-approved” in senso tradizionale. Anche il make-up e la cura del volto, nel collegare il suo look all’universo del film, rafforzano l’idea di una presenza costruita come estensione del personaggio-Chalamet.

Accanto a lui, Kylie Jenner ha fatto l’operazione opposta e complementare: non sottrarre, ma accentuare. Il suo look era un abito rosso Schiaparelli couture con profonda scollatura e taglio keyhole sul busto, completato da diamanti Lorraine Schwartz. Alcuni hanno colto un riferimento visivo a Jessica Rabbit, e non a caso: il vestito lavora su un immaginario iperfemminile, cinematografico, quasi illustrato, dove il corpo diventa linea liquida e il rosso torna a essere non un colore, ma una dichiarazione. È proprio qui che la coppia Chalamet-Jenner diventa fortissima editorialmente. Lui spinge sul menswear concettuale e contemporaneo; lei riporta in scena l’idea della diva come costruzione assoluta, lucida, quasi fumettistica. Insieme mettono in piedi una coppia visiva perfetta per il presente: cinema, fashion system, social culture, riconoscibilità immediata. Non sembrano solo due persone insieme a un evento, ma due poli di uno stesso racconto pop.