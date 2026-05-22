Come abbinare la gonna bianca midi? Le idee di styling per l’estate 2026 da copiare subito

In popeline, satinata, in cotone croccante o in organza trasparente come vogliono le tendenze più audaci, l’abbiamo vista ovunque sulle passerelle, da Chanel a Balenciaga, passando per Prada. Per l’estate diventa uno di quei pezzi jolly che le insider infilano in valigia, prima ancora dei costumi, e che indossano in città da giorno a sera. Il segreto per non farla sembrare “troppo pulita” o eccessivamente classica? Giocare con contrasti, proporzioni e texture. Abbiamo passato in rassegna i look street style più belli e selezionato le idee di styling da copiare subito . 6 fashion combo per abbinare la gonna midi bianca come farebbe una it-girl.

White party! Questo è il momento giusto per impostare il guardaroba su un mood estivo e prepararsi a sfoggiare look in sintonia con le tendenze moda Estate 2026 . Tra i pezzi chiave, anche quest’anno, non può mancare la gonna bianca midi . Sarà per quella sua capacità di rendere immediatamente sofisticato qualsiasi look, o forse perché attraversa con naturalezza minimalismo anni ‘90, romanticismo, boho ed eleganza formale, una cosa è certa: la gonna bianca a metà polpaccio si conferma il grande passepartout di stagione.

La combo gonna midi bianca + maglia a righe resta una delle formule più effortless dell’estate, ma nel 2026 si lascia da parte l’allure riviera per sperimentare invece un’attitude da vera fashion insider. Con T-shirt a righe sottili, maglie polo crochet a maxi bande, magliette gialle dal mood disinvolto o modelli over a maniche lunghe in cui il rosso è sovrano, tutto si gioca sul contrasto tra il motivo grafico e il candore assoluto della gonna. Per gli accessori si spazia dalle ballerine must have alle slingback nere per un tocco classy fino ai biker boots, per chi giura fedeltà assoluta ai trend e allo stivale anche d’estate.

Classiche ma non troppo? La combo gonna longuette bianca + camicia si declina con una serie di variazioni alternative alla solita camicia bianca. La gonna più ampia sarà perfetta con una camicia maschile azzurro chiaro e un paio di scarpe rosse per accendere il look. Per la sera o un look più elegante l’invito dallo street style è quello di giocare con il colorblock e un po’ di sex appeal: la gonna è iperfemminile, a matita, la camicia si accorcia, sembra quasi un crop blazer e scopre l’ombelico.

Perfetta per l’ufficio e per un look 9-to-9 la camicia a quadri su pencil skirt accessoriata con foulard rosso a triangolo come fosse una cintura per evidenziare fianchi e punto vita. Per uno stile più artsy e ricercato, l’opzione è puntare su una camicia a quadretti bianca e rossa over e a manica corta. Ma attenzione, in questo caso per evitare banali effetti Vichy anni ‘50 è essenziale giocare con volumi, contrasti e proporzioni. Sopra: linee maschili e tagli uniform. Sotto: linea pencil, lunghezza oltre metà polpaccio e ricami 3D sui profili

Con T-shirt e top stampati per look “manifesto”