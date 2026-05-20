Il beauty-case dell’estate: un’ora di sole in pausa pranzo

Il sole è finalmente tornato a splendere e ogni momento è buono per trascorrere un po' di tempo all'aria aperta. Così, persino quell'oretta che di solito si passa al chiuso, in un bar o alla mensa aziendale, può trasformarsi in un'occasione per dare alla pelle un tocco glow in vista dell'estate in arrivo. Che si scelga di pranzare all'aperto o semplicemente di fare una passeggiata prima di rientrare in ufficio, infatti, è importante preparare la pelle e, soprattutto, avere a portata di mano i prodotti giusti per rinfrescarsi prima di tornare alla scrivania. Compatti, facili da applicare e con una texture fresca e leggera, sono i migliori alleati per una pausa pranzo in bellezza.
Mai senza un SPF, ma facile da applicare
Prima di esporsi al sole, la fotoprotezione è irrinunciabile, anche lontani dalla spiaggia: per schermarsi dagli UV in città basta affidarsi a filtri leggerissimi e trasparenti, che non hanno bisogno di essere spalmati e proteggono la pelle con un solo semplice gesto. Da non dimenticare quella di aree delicate (e spesso dimenticate) come mani, labbra e orecchie. Chi indossa il trucco può vaporizzare Facial Mist SPF50 di ISDIN,bruma idratante dalla texture impalpabile che si nebulizza sulla pelle formando un velo protettivo invisibile.
Anche Stick Solare Invisibile SPF di Caudalie ha un finish trasparente e asciutto che, grazie al pratico formato, può essere steso facilmente su tutte le aree che necessitano protezione. Per la zona delle labbra, che spesso viene un po' trascurata, ma può essere soggetta a scottature, Lip Gloss Aging Defense SPF 30 di Miamo è un balm protettivo con acido ialuronico e peptidi che idrata, rimpolpa e dona un effetto luminoso alla bocca: in più, può essere agganciato al charm da borsetta per essere sempre a portata di mano.
Da sinistra: Caudalie, Stick Invisibile SPF50; ISDIN, Facial Mist SPF50; Miamo, Lip Gloss Aging Defense SPF 30 - Courtesy Press Office
Rinfrescare il trucco...
Se la pausa pranzo è all'aperto, dopo il caffè al sole con i colleghi è probabile che il make-up applicato al mattino abbia bisogno di un veloce ritocco. Per restituire al viso un aspetto di nuovo impeccabile ed essere pronte a tornare al pc, bastano un tocco di fondotinta e un velo di blush. Da applicare con le dita oppure con l'aiuto di un pratico pennello retrattile, come The Air-Brush di Charlotte Tilbury, perfetto per applicare sia le texture in crema che quelle in polvere.
Dior Forever Skin Perfect di Dior è un fondotinta stick dalla coprenza modulabile che permette di perfezionare la pelle in modo preciso, solo dove serve. Cherry Glaze Bar di Dolce & Gabbana è un blush multiuso che può essere steso su guance e labbra e dona un velo di colore luminoso e naturale.
Da sinistra: Charlotte Tilbury, The Air-Brush; Dior, Dior Forever Skin Perfect; Dolce & Gabbana, Cherry Glaze Bar - Courtesy Press Office
...senza dimenticare pelle e capelli
Se ci si sente accaldate, basta ricorrere a brume profumate e idratanti, dall'immediato effetto feel good: basta vaporizzarla su corpo e capelli per avvertire un'immediata sensazione di leggerezza. Alcune, infatti, hanno proprietà idratanti che le rendono simili a trattamenti skincare. Per ravvivare la chioma, invece, occorre una spazzola da borsetta e, per chi ha lunghezze fini, che si appesantiscono facilmente, un velo di shampoo secco, meglio se profumato.
Ô Cool Juicy Hair and Body Mist di Lancôme è una mist leggera che si può vaporizzare anche sui capelli e mescola note di pera, fiori d'arancio e mela verde. Gold Lust Dry Shampoo di Oribe è uno shampoo secco dalle proprietà assorbenti e lenitive sul cuoio capelluto. Mini Brush di La Bonne Brosse, infine, è la versione pocket della celebre spazzola che districa e dona brillantezza alla chioma.
Da sinistra: Lancôme, Ô Cool Juicy Hair and Body Mist; Oribe, Gold Lust Dry Shampoo; La Bonne Brosse, Mini Brush - Courtesy Press Office