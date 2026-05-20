Il beauty-case dell’estate: un’ora di sole in pausa pranzo

Il sole è finalmente tornato a splendere e ogni momento è buono per trascorrere un po' di tempo all'aria aperta. Così, persino quell'oretta che di solito si passa al chiuso, in un bar o alla mensa aziendale, può trasformarsi in un'occasione per dare alla pelle un tocco glow in vista dell'estate in arrivo. Che si scelga di pranzare all'aperto o semplicemente di fare una passeggiata prima di rientrare in ufficio, infatti, è importante preparare la pelle e, soprattutto, avere a portata di mano i prodotti giusti per rinfrescarsi prima di tornare alla scrivania. Compatti, facili da applicare e con una texture fresca e leggera, sono i migliori alleati per una pausa pranzo in bellezza.

Mai senza un SPF, ma facile da applicare

Prima di esporsi al sole, la fotoprotezione è irrinunciabile, anche lontani dalla spiaggia: per schermarsi dagli UV in città basta affidarsi a filtri leggerissimi e trasparenti, che non hanno bisogno di essere spalmati e proteggono la pelle con un solo semplice gesto. Da non dimenticare quella di aree delicate (e spesso dimenticate) come mani, labbra e orecchie. Chi indossa il trucco può vaporizzare Facial Mist SPF50 di ISDIN,bruma idratante dalla texture impalpabile che si nebulizza sulla pelle formando un velo protettivo invisibile.

Anche Stick Solare Invisibile SPF di Caudalie ha un finish trasparente e asciutto che, grazie al pratico formato, può essere steso facilmente su tutte le aree che necessitano protezione. Per la zona delle labbra, che spesso viene un po' trascurata, ma può essere soggetta a scottature, Lip Gloss Aging Defense SPF 30 di Miamo è un balm protettivo con acido ialuronico e peptidi che idrata, rimpolpa e dona un effetto luminoso alla bocca: in più, può essere agganciato al charm da borsetta per essere sempre a portata di mano.