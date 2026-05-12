Mascara d’estate: come scegliere quello giusto per le proprie ciglia

Ne basta una passata per trasformare completamente il viso, donandogli un aspetto immediatamente più sveglio e riposato. Perché risolleva le ciglia, donando una forma a ventaglio che incornicia e allunga lo sguardo: insomma crea una sorta di effetto lifting naturale rendendo oltretutto gli occhi più magnetici e seducenti. A patto di scegliere il prodotto giusto, naturalmente. Missione non semplice in un mondo beauty che ha abituato a continue novità. Non tutte le formule, però, sono uguali: alcune sono pensate per curvare, liftare, allungare o donare volume. Anche la forma dello scovolino, poi, conta parecchio, e scegliere quella più adatta a noi aiuta a ottenere il risultato desiderato.

Ciglia incurvate, effetto baby-doll

Per ottenere un vero e proprio sguardo da cerbiatto, con ciglia dalla forma perfettamente arcuata, è fondamentale, prima di stendere il mascara vero e proprio, ricorrere al classico piega-ciglia in metallo. Bisogna fare attenzione, però, a non avvicinare troppo lo strumento alla rima cigliare, serrandolo con mano ferma, ma con delicatezza, per qualche secondo. A questo punto si può decidere se applicare un primer, che, donando spessore, assicurerà un risultato ancora più scenografico.

In alternativa, si può procedere con il mascara dallo scovolino incurvato, ideale per mantenere la forma ottenuta e infoltire le ciglia. Lash Idôle Curl Goddess di Lancôme è formulato con il nuovo Complesso Curvatura ad Azione Rapida ed è dotato di un innovativo scovolino con fibre attorcigliate a 40° che avvolge anche le ciglia più corte. Marvelous Curl Mascara di Naj Oleari Beauty ha invece un applicatore che solleva immediatamente le ciglia e una formula di ultima generazione, più morbida ed elastica.