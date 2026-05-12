Mascara d’estate: come scegliere quello giusto per le proprie ciglia

Jennifer Lopez arriva ai People's Choice Awards 2017 - Credits Getty Images
Ne basta una passata per trasformare completamente il viso, donandogli un aspetto immediatamente più sveglio e riposato. Perché risolleva le ciglia, donando una forma a ventaglio che incornicia e allunga lo sguardo: insomma crea una sorta di effetto lifting naturale rendendo oltretutto gli occhi più magnetici e seducenti. A patto di scegliere il prodotto giusto, naturalmente. Missione non semplice in un mondo beauty che ha abituato a continue novità. Non tutte le formule, però, sono uguali: alcune sono pensate per curvare, liftare, allungare o donare volume. Anche la forma dello scovolino, poi, conta parecchio, e scegliere quella più adatta a noi aiuta a ottenere il risultato desiderato.
Ciglia incurvate, effetto baby-doll
Per ottenere un vero e proprio sguardo da cerbiatto, con ciglia dalla forma perfettamente arcuata, è fondamentale, prima di stendere il mascara vero e proprio, ricorrere al classico piega-ciglia in metallo. Bisogna fare attenzione, però, a non avvicinare troppo lo strumento alla rima cigliare, serrandolo con mano ferma, ma con delicatezza, per qualche secondo. A questo punto si può decidere se applicare un primer, che, donando spessore, assicurerà un risultato ancora più scenografico.
In alternativa, si può procedere con il mascara dallo scovolino incurvato, ideale per mantenere la forma ottenuta e infoltire le ciglia. Lash Idôle Curl Goddess di Lancôme è formulato con il nuovo Complesso Curvatura ad Azione Rapida ed è dotato di un innovativo scovolino con fibre attorcigliate a 40° che avvolge anche le ciglia più corte. Marvelous Curl Mascara di Naj Oleari Beauty ha invece un applicatore che solleva immediatamente le ciglia e una formula di ultima generazione, più morbida ed elastica.
Lancôme, Lash Idôle Curl Goddess Mascara; Naj Oleari Beauty, Marvelous Curl Mascara - Courtesy Press Office
Ciglia XL
Se l'obiettivo è avere ciglia lunghissime e definite, senza grumi, le formule tubing sono le migliori alleate, perché non si limitano a depositare il pigmento come gli altri mascara, ma racchiudono speciali polimeri che avvolgono il pelo donandogli millimetri extra. In più, dato che la loro formula è idrosolubile, sono molto facili da rimuovere la sera, dettaglio che non guasta, vista l'ostinazione di alcuni prodotti che richiedono acque micellari apposite o persino oli per poter essere eliminati.
Vertigo Lift di Giorgio Armani è dotato di un innovativo scovolino Infinity-Loop che afferra, riveste e separa le ciglia una ad una, mentre la formula è infusa con arginina e amminoacidi che lasciano le ciglia morbide ed elastiche. Pupa Milano, Vamp! Definition ha una texture morbida e scorrevole, altamente pigmentata, aderente, avvolgente ed elastica: lo scovolino in elastomero dalla forma a pettine definisce e allunga le ciglia.
Giorgio Armani, Vertigo Lift; Pupa Milano, Vamp! Definition - Courtesy Press Office
Maxi Volume
Sguardo intenso, un po' clumpy, da vera rockstar: chi non desidera tanto allungare, quanto donare spessore e texture alle ciglia, può ricorrere a prodotti dotati di uno scovolino grande, dalle setole soffici e folte che garantiscono una stesura impeccabile dalle radici alle punte. Si può optare per una stesura a zig-zag per catturare ed esaltare ogni singolo pelo e abbondare con le passate se si desidera un look particolarmente intenso.
L'Interdit Mascara Couture Volume di Givenchy dona profondità allo sguardo e si prende cura delle ciglia, grazie alla formula arricchita con D-pantenolo protettivo e un attivo simil-ceramide che nutre intensamente. Eyephoria XXXL Mascara di Rabanne ha una formula vegana, arricchita con ingredienti nutrienti e protettivi, che rinforza le ciglia e dona volume esagerato grazie allo speciale applicatore flessibile.
Da sinistra: Givenchy, L'Interdit Mascara Couture Volume; Rabanne, Eyephoria XXXL Mascara - Courtesy Press Office
Tenuta Estrema
Se il mascara non tiene, cola e, a fine giornata, migra irrimediabilmente sulla palpebra inferiore, l'unica soluzione è ricorrere a una formula waterproof, indicata anche per chi ha ciglia molto dritte, che non tengono la curvatura nemmeno con il piegaciglia. Occorre, dunque, un prodotto long lasting, che rimanga impeccabile tutto il giorno, anche in caso di pioggia e caldo estremo; e magari, perché no, sia resistente anche alle lacrime, dato che la stagione dei matrimoni si avvicina e il rischio di emozionarsi è sempre alto.
Everfull HI Definition Mascara di Dolce & Gabbana offre una tenuta estrema grazie alla formula ad alte prestazioni che resiste all'acqua, così come a sudore e lacrime. Dotato di un applicatore arcuato ad alta definizione con setole corte per pettinare e separare le ciglia dalla radice, allunga senza creare grumi. Wonder Perfect Mascara 4D di Clarins dona volume, lunghezza, curvatura e definizione alle ciglia ed è dotato di una speciale formula Emotion-Resistant, che resiste a tutte le sfide della vita quotidiana, incluse umidità, caldo e lacrime.
Da sinistra: D&G, Everfull HI Definition Mascara; Clarins, Wonder Perfect Mascara 4D - Courtesy Press Office
Effetto sopresa
Chi desidera sperimentare un beauty look in perfetto stile Euphoriao, più semplicemente, vuole dare un twist insolito al trucco, può stendere un velo di mascara colorato. Che naturalmente deve essere protagonista assoluto del viso: meglio, dunque perfezionare l'incarnato solo dove serve, aggiungendo un tocco di blush e rossetto, ma senza esagerare. In questo modo, il make-up risulterà fresco, moderno e molto cool.
Diorshow Iconic Overcurl di Dior, arricchito con acqua floreale di fiordaliso, avvolge le ciglia con un tocco di pigmento blu navy a prova di sbavature, mentre Lash Clash di Yves Saint Laurent dona volume intenso insieme a una sorprendente sfumatura verde smeraldo.
Da sinistra: Dior, Diorshow Iconic Overcurl; Yves Saint Laurent, Lash Clash - Courtesy Press Office