Il futuro della moda è denim

fashion 28 maggio 2026

Da simbolo del lavoro manuale a icona pop, fino a laboratorio di innovazione sostenibile, un tessuto che continua a raccontare i cambiamenti della società

Di Serena Savardi

Chanel PreFall F26 078 - Credits Launchemtrics

Che cosa hanno in comune cowboy, hippie, yuppi… e la tanto chiacchierata Gen Z? La risposta è semplice: almeno un paio di jeans! Il denim ha infatti una storia tanto longeva quanto affascinante che abbraccia la cultura popolare ancor prima che la moda fosse un fenomeno di costume, diventando il tessuto simbolo di racconti rivoluzionari di identità e cambiamento.

Un gruppo di operai indossano i primissimi jeans Levi’s nel 1920 - Credits Getty Images

Nell’ultima edizione di Denim Première Vision, l’evento internazionale di riferimento dell’industria, andato in scena al Superstudio di Milano tra il 20 e 21 maggio, questo tessuto è tornato a parlarci di futuro, responsabilità e società. Un tessuto che è diventato un simbolo Molto più di un semplice tessuto, il denim è un simbolo culturale che ha attraversato epoche, classi sociali e rivoluzioni stilistiche senza mai perdere la propria identità. Nato nel XIX secolo come tessuto da lavoro resistente e funzionale utilizzato per confezionare uniformi destinate a minatori, operai e cowboy, nel corso del Novecento il denim ha smesso di essere soltanto un capo professionale per trasformarsi in un emblema sociale.

Gli attori americani Keith Andes e Marilyn Monroe, nei panni di Joe Doyle e Mae Doyle D'Amato, in una scena del film 'Clash By Night', diretto da Fritz Lang, 1952 - Credits Getty Images

Già a partire dagli anni ’50 e con la complicità di certi divi di Hollywood, indossare un paio di jeans diventa infatti un gesto di ribellione che - ancor prima che il periodo della contestazione studentesca infiammi le università americane ed europee - conquista l’industria cinematografica.

Marlon Brando ne "Il selvaggio" del 1953, e James Dean sul set di "Gioventù bruciata” nel 1955 - Credits Getty Images

Con l’arrivo degli anni ’70 anche la moda comincia a flirtare appassionatamente con il mondo del denim facendogli fare ufficialmente il suo ingresso in passerella e nel nostro guardaroba quotidiano.

Con l’avvento degli anni ’80 pronunciando una frase che desterà non poco scalpore - “I jeans sono sesso” - Calvin Klein cambierà nuovamente la percezione di questo capo trasformando i jeans un capo di lusso pieno di sensualità.

La divisiva campagna Calvin Klein 1980 con protagonista l’attrice e modella Brooke Shields immortalata da Richard Avedon - Courtesy Press Office

E mentre la vita si alza e si abbassa, la gamba si affusola o si allarga, il tessuto si strappa o si sbiadisce, questa tela comincia a conquistare il suo spazio anche su gonne, camicie, giubbini dominando l’estetica femminile e maschile fino ai giorni nostri.

Il look di apertura della collezione Haute Couture Fall Winter 2023 di Valentino - Credits Launchmetrics

Nella contemporaneità il denim ha fatto il suo ingresso anche nel mondo dell’haute couture come ci ha insegnato Glenn Martens da Diesel, Pier Paolo Piccioli quando ancora si trovava in Valentino, diventando emblema di una ricerca capace di fondere tecnologia ed estetica che, quest’anno, è sublimata sul red carpet dell’ultimo Met Gala grazie a Matthieu Blazy e alla “sua” musa Chanel, la modella indiana Bhavitha Mandava.

Bhavitha Mandava sul carpet del MET GALA 2026 - Credits Getty Images

La sfida alla sostenibilità Dietro il successo planetario del denim, si nasconde però una filiera estremamente impattante. La produzione tradizionale dei jeans richiede enormi quantità di acqua, sostanze chimiche e processi energivori: la coltivazione intensiva del cotone, le tinture con indaco sintetico e i trattamenti di lavaggio industriale hanno per anni contribuito all’inquinamento delle acque e alle emissioni di CO₂. Per questo motivo, oggi, il denim è diventato uno degli elementi principali su cui si gioca la sfida della moda sostenibile.

L’ immensa passerella realizzata da Glenn Martens per la SS25 di Diesel, la collezione ha sfilato in mezzo a ben 14.800 chili di scarti di tessuto denim riciclati durante la Milano Fashion Week 2024 - Credits Launchemetrics