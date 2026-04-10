Gli stivali texani sono il must have di stagione, ma come si indossano?
Ossessione camperos. Dalle grandi icone del cinema alle passerelle delle sfilate Primavera-Estate 2026, i cowboy boots si reinventano tra abiti leggeri, gonne midi e completi sartoriali, mantenendo intatto il loro fascino ribelle e senza tempo
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Di Federica Caiazzo
Street Style SS26 - Credits Getty Images
Western girls, a rapporto. Gli stivali texani tornano a galoppare tra le tendenze della Primavera-Estate 2026, con l’intenzione di offrire ai look un approccio completamente diverso dal solito. La premessa? Dimenticare - almeno per una volta - che questo sia un trend relegato solo ed esclusivamente alle stagioni più fredde: le passerelle hanno già provveduto a dimostrare il contrario, suggerendo abbinamenti tanto inaspettati quanto sofisticati.
Dai vestiti leggeri e svolazzanti alle gonne midi, fino al denim e ai completi sartoriali, i texani si confermano gli stivali più versatili dei mesi primaverili, mantenendo intatto quello spirito libero (e seducente) che da sempre li contraddistingue. Tanto da essere lo stivale must have di chi desidera infondere nei propri look quell’allure da cowgirl che continua a far sognare ancora oggi.
Doppie icone, i texani e le star del cinema
Radicati nell’immaginario western e consacrati da icone del cinema e della cultura pop, gli stivali texani godono di un autentico fascino senza tempo. Indimenticabile è lo scatto di Marilyn Monroe in un provocante completo da cowgirl, mentre punta la pistola verso un cuore: un’immagine che mescola la sensualità con il mito americano.
Altrettanto indimenticabile per la sua iconicità è lo scatto fotografico di John Travolta che negli Anni 80 fu ritratto mentre lasciava l’impronta dei suoi stivali (texani) - proprio accanto a quella di John Wayne - nel cemento davanti al Mann’s Chinese Theatre, nel periodo in cui stava girando Urban Cowboy. Dulcis in fundo, l’attrice americana Raquel Welch, immortalata con bikini a stelle e stivali texani nel ritratto promozionale del film Myra Breckinridge del 1970: un mix esplosivo di glamour e spirito ribelle.
Da sinistra: Marilyn Monroe vestita da Valentine Cowgirl, 1951; John Travolta mentre lascia un'impronta del suo stivale davanti al cortile del Mann's Chinese Theatre, 1980; Raquel Welch che indossa un bikini a stelle e stivali da cowboy per il film 'Myra Breckinridge' diretto da Michael Sarne, 1970 - Credits: Getty Images
Texani e gonne, gli abbinamenti secondo una nuova idea di eleganza
Che cada pure ogni forma di stereotipo e pregiudizio: chi dice che i camperos siano da abbinare solo con il denim, non ha ancora sperimentato la forza espressiva in arrivo dai look delle sfilate Primavera-Estate 2026. In passerella da Maison Margiela, i texani diventano protagonisti di un look quasi etereo: stivali neri sotto una gonna lunga a vita alta, accompagnati da un top celeste in seta e tulle trasparente, leggero tanto quanto un soffio.
Mark Gong, designer cinese emergente nella scena internazionale, punta invece sulla gonna midi: il risultato è uno styling assolutamente ideale per le mezze stagioni, da sperimentare finché le temperature lo permettono. La poesia visiva di Litkovska porta i texani là dove ci aspetteremmo invece sandali o slingback: sotto una gonna lunga e bianca, coordinata al top, con delicati fiori rossi come accento cromatico.
Da sinistra: Celine; Maison Margiela; Markgong SS26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
Stivali e denim, ma non solo. Tocca anche al completo sartoriale
L’excursus non può che concludersi con il binomio perfetto per eccellenza: stivali texani e denim, ma non solo. Sulle passerelle delle sfilate Primavera-Estate 2026, i look opzionabili diventano ancora più interessanti. Celine propone stivali texani scamosciati color cammello abbinati a jeans skinny e maxi blazer oversize dalle spalle strutturate. La nuance panna domina il look, interrotta solo da una borsa in tonalità agrumata per un contrasto raffinato.
Da Acne Studios gli stivali cowboy si indossano sotto pantaloni marroni lucidi, con tank top coordinato in una sfumatura leggermente più chiara: un gioco cromatico delicato che richiama le tonalità sabbiate del Texas. Più sofisticata infine è la visione di Enfants Riches Déprimés, che abbina texani bianchi a un completo sartoriale blu navy con dettagli rossi, vagamenti ispirati allo stile military. Un look valido anche in ufficio, da reinterpretare con nonchalance eliminando la giacca e lasciando spazio a una semplice T-shirt bianca. E ora, via libera alla stagione dei texani.
Da sinistra: Acne Studios; Enfants Deprimes SS26 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight