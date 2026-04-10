Gli stivali texani sono il must have di stagione, ma come si indossano?

Street Style SS26 - Credits Getty Images

Western girls, a rapporto. Gli stivali texani tornano a galoppare tra le tendenze della Primavera-Estate 2026, con l’intenzione di offrire ai look un approccio completamente diverso dal solito. La premessa? Dimenticare - almeno per una volta - che questo sia un trend relegato solo ed esclusivamente alle stagioni più fredde: le passerelle hanno già provveduto a dimostrare il contrario, suggerendo abbinamenti tanto inaspettati quanto sofisticati.

Dai vestiti leggeri e svolazzanti alle gonne midi, fino al denim e ai completi sartoriali, i texani si confermano gli stivali più versatili dei mesi primaverili, mantenendo intatto quello spirito libero (e seducente) che da sempre li contraddistingue. Tanto da essere lo stivale must have di chi desidera infondere nei propri look quell’allure da cowgirl che continua a far sognare ancora oggi.

Doppie icone, i texani e le star del cinema

Radicati nell’immaginario western e consacrati da icone del cinema e della cultura pop, gli stivali texani godono di un autentico fascino senza tempo. Indimenticabile è lo scatto di Marilyn Monroe in un provocante completo da cowgirl, mentre punta la pistola verso un cuore: un’immagine che mescola la sensualità con il mito americano.

Altrettanto indimenticabile per la sua iconicità è lo scatto fotografico di John Travolta che negli Anni 80 fu ritratto mentre lasciava l’impronta dei suoi stivali (texani) - proprio accanto a quella di John Wayne - nel cemento davanti al Mann’s Chinese Theatre, nel periodo in cui stava girando Urban Cowboy. Dulcis in fundo, l’attrice americana Raquel Welch, immortalata con bikini a stelle e stivali texani nel ritratto promozionale del film Myra Breckinridge del 1970: un mix esplosivo di glamour e spirito ribelle.