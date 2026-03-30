Ebbene sì, leggings e skinny sono tornati: ecco come abbinarli

“Certi amori non finiscono. Fanno dei giri immensi e poi ritornano”. Ecco, ci perdonerà Venditti, ma questo non è il caso dei pantaloni skinny. E non perché non siano tornati (perché - spoiler – lo sono), ma perché in realtà non si è mai parlato di un vero amore. Sì, li indossavamo tutti. Non c’era giovane, adolescente o persona matura che tra gli anni Novanta e Duemila non abbia avuto un jeans skinny nell’armadio o un leggings. Ma si trattava di rassegnazione. E di quel piccolo sentimento umano chiamato desiderio di emulazione, che ci illudeva di poterci anche solo vagamente ispirare alla divinità dell’epoca: Kate Moss.

Quando la moda ha virato – forse anche solo per reazione, tipo elastico – verso la comodità e uno stile più confortevole, diciamocelo, abbiamo tutti tirato un sospiro di sollievo. E invece, come nella miglior teoria dell’eterno ritorno, ecco che gli skinny sono tornati tra noi. Ma con un equilibrio nuovo rispetto al passato, che li rende più democratici, grazie a styling che mixano proporzioni e silhouette alla portata di tutti.

In ogni caso, non temete, perché - al contrario di quando si imposero anni fa – le alternative non mancano, tra pantaloni wide leg e jeans baggy. Ma se volete provare il brivido di ritornare in quel modello sopravvissuto al decluttering dell’armadio o se siete alla ricerca di qualche ispirazione per lasciarvi andare allo shopping più sfrenato, ecco come fare.