Ebbene sì, leggings e skinny sono tornati: ecco come abbinarli

“Certi amori non finiscono. Fanno dei giri immensi e poi ritornano”. Ecco, ci perdonerà Venditti, ma questo non è il caso dei pantaloni skinny. E non perché non siano tornati (perché - spoiler – lo sono), ma perché in realtà non si è mai parlato di un vero amore. Sì, li indossavamo tutti. Non c’era giovane, adolescente o persona matura che tra gli anni Novanta e Duemila non abbia avuto un jeans skinny nell’armadio o un leggings. Ma si trattava di rassegnazione. E di quel piccolo sentimento umano chiamato desiderio di emulazione, che ci illudeva di poterci anche solo vagamente ispirare alla divinità dell’epoca: Kate Moss.
Quando la moda ha virato – forse anche solo per reazione, tipo elastico – verso la comodità e uno stile più confortevole, diciamocelo, abbiamo tutti tirato un sospiro di sollievo. E invece, come nella miglior teoria dell’eterno ritorno, ecco che gli skinny sono tornati tra noi. Ma con un equilibrio nuovo rispetto al passato, che li rende più democratici, grazie a styling che mixano proporzioni e silhouette alla portata di tutti.
In ogni caso, non temete, perché - al contrario di quando si imposero anni fa – le alternative non mancano, tra pantaloni wide leg e jeans baggy. Ma se volete provare il brivido di ritornare in quel modello sopravvissuto al decluttering dell’armadio o se siete alla ricerca di qualche ispirazione per lasciarvi andare allo shopping più sfrenato, ecco come fare.
Pantaloni skinny e leggings: l’ispirazione dalle sfilate
A metà strada tra pantaloni e leggings, quelli proposti da Coperni, con passanti per la cintura, in tessuto super stretch. Stessa tipologia di tessuto, ma vita più alta per Chloé, mentre da Celine si portano satinati con microcintura o in versione pantalone dal taglio sartoriale. Il ritorno degli skinny si accompagna a un altro pilastro dell’estetica Y2K, la vita bassa, che rivediamo sulla passerella di McQueen e Blumarine.
I pantaloni skinny nello street style di primavera
Che si tratti di styling da sfilata o look street style, la regola per indossare i pantaloni skinny che sembrano quasi dei leggings è una sola: bilanciare i volumi. L’aderenza di questo modello va equilibrata con bluse oversize, trench o blazer, che facciano da contraltare. Un altro abbinamento che sta conquistando influencer e celeb è quello con i miniabiti o i camicioni, in cui si sfrutta il leggings quasi come un collant. Quanto alle scarpe, dipende dai periodi e dall’impronta definitiva da dare al look. Per la primavera sì a stivali dal taglio cavallerizza o a sneakers basse per look più casual, con slingback o sandali voluminosi, invece, per le temperature più elevate.
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