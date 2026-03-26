Il cardigan è (di nuovo) protagonista: i look di tendenza da sfilate e Street style

È tornata la primavera, e con lei quella voglia quasi istintiva di alleggerire tutto: i tessuti, le silhouette, persino l’umore. Via i cappotti, via le giacche strutturate e pesanti: gli styling che desideriamo sfoggiare con le prime giornate miti parlano una lingua intrisa di nonchalance, spontaneità e una nuova, ritrovata spensieratezza. In questo scenario delicato e arioso, torna anche il cardigan, tendenza protagonista della moda Primavera-Estate 2026. Dalle passerelle allo street style, lo troviamo in una molteplicità di declinazioni, nonché di forme, volumi e interpretazioni. Se sulle passerelle lo vediamo re-inventarsi in un gioco (equilibrato) di audacia e comfort, nello street style diventa terreno di sperimentazione e fonte massima di ispirazione, con i look da rubare alle it-girls.
Il cardigan in passerella, dove la tendenza impera
Dimentichiamo l’immagine più rassicurante e classica del cardigan. Questa stagione, il must-have dei nostri look si trasforma, si accorcia, si allunga, si stratifica. Da Fendi lo abbiamo visto cropped e aderentissimo, declinato in una vibrante tonalità di rosso. Indossato con culotte, il risultato è audace, deciso, quasi provocatorio. Il cardigan qui non è più un capo “di servizio”, ma diventa protagonista assoluto, con un’attitudine bold che sussurra una femminilità contemporanea e sicura di sé.
Di tutt’altro registro è la proposta di Laura Biagiotti, che porta in scena un cardigan maxi, morbido, avvolgente, segnato in vita da una cintura. Il mood è rilassato, sofisticato, perfetto per uno stile daily che non strilla. È il cardigan che immaginiamo per un pomeriggio primaverile in città, sopra abiti fluidi o pantaloni leggeri: comfort e grazia si incontrano a perfezione. Infine, da Missoni il cardigan diventa un esercizio di layering: stratificato, sovrapposto, moltiplicato. Cardigan su cardigan, portati sopra shorts con cintura, in un gioco di volumi e texture che racconta un’eleganza più sperimentale.
Street style: il cardigan tra libertà e sperimentazione
Le passerelle tracciano la direzione, lo street style la rende viva, concreta, tangibile. E mai come ora il cardigan si presta a interpretazioni libere, spontanee, talvolta sorprendentemente poetiche. Quello colorato diventa protagonista di look scenografici, abbinato a maxi-gonne a ruota, ampie e voluminose. Il contrasto tra la semplicità del knitwear e l’impatto teatrale della gonna crea mise vibranti, perfette per chi ama giocare con la moda senza prendersi troppo sul serio. All’opposto, il ritorno all’essenziale si traduce nel fascino intramontabile del cardigan grigio e morbido, indossato sopra una gonna di pizzo bianco.
Il risultato è delicatamente bon ton, urban ma affascinante. Ideale per occasioni diurne, brunch o passeggiate cittadine. E poi c’è la sua versione più contemporanea: il cardigan grigio al posto del blazer. Indossato sopra una gonna a tubino tono su tono, costruisce una mise perfetta per l’ufficio. Raffinato ma meno rigido, professionale ma confortevole: è la risposta alla nuova idea di power dressing, più morbida e inclusiva.
Il cardigan, dal fronte it-girls e celebrità
Lo street style internazionale accende i riflettori anche sui look delle it-girls, che fanno del cardigan un vero guilty pleasure (griffato). Caroline Daur lo sceglie grigio, indossandolo sotto un blazer blu. Un gioco di sovrapposizioni intelligenti che aggiunge profondità al look. Da copiare variando con blazer oversize o cardigan più sottili, magari in tonalità neutre o pastello. Poppy Delevingne - modella e icona di stile britannica - sceglie invece un cardigan bianco traforato sopra un minidress celeste. Ai piedi biker boots, che con l’arrivo del caldo possono essere facilmente sostituiti da ballerine o mocassini. Il risultato è fresco, romantico ma con un twist contemporaneo.
Infine, Chiara Ferragni, che punta su un cardigan a righe indossato sopra una camicia e abbinato a pantaloni sartoriali a vita alta. Un look che gioca con i codici classici del guardaroba, reinterpretandoli con leggerezza. Perfetto esempio di come il cardigan possa diventare un alleato versatile anche in contesti più formali.