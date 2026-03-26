Il cardigan è (di nuovo) protagonista: i look di tendenza da sfilate e Street style

Street Style - Credits Launchmetrics.com/Spotlight

È tornata la primavera, e con lei quella voglia quasi istintiva di alleggerire tutto: i tessuti, le silhouette, persino l’umore. Via i cappotti, via le giacche strutturate e pesanti: gli styling che desideriamo sfoggiare con le prime giornate miti parlano una lingua intrisa di nonchalance, spontaneità e una nuova, ritrovata spensieratezza. In questo scenario delicato e arioso, torna anche il cardigan, tendenza protagonista della moda Primavera-Estate 2026. Dalle passerelle allo street style, lo troviamo in una molteplicità di declinazioni, nonché di forme, volumi e interpretazioni. Se sulle passerelle lo vediamo re-inventarsi in un gioco (equilibrato) di audacia e comfort, nello street style diventa terreno di sperimentazione e fonte massima di ispirazione, con i look da rubare alle it-girls.

Il cardigan in passerella, dove la tendenza impera

Dimentichiamo l’immagine più rassicurante e classica del cardigan. Questa stagione, il must-have dei nostri look si trasforma, si accorcia, si allunga, si stratifica. Da Fendi lo abbiamo visto cropped e aderentissimo, declinato in una vibrante tonalità di rosso. Indossato con culotte, il risultato è audace, deciso, quasi provocatorio. Il cardigan qui non è più un capo “di servizio”, ma diventa protagonista assoluto, con un’attitudine bold che sussurra una femminilità contemporanea e sicura di sé.

Di tutt’altro registro è la proposta di Laura Biagiotti, che porta in scena un cardigan maxi, morbido, avvolgente, segnato in vita da una cintura. Il mood è rilassato, sofisticato, perfetto per uno stile daily che non strilla. È il cardigan che immaginiamo per un pomeriggio primaverile in città, sopra abiti fluidi o pantaloni leggeri: comfort e grazia si incontrano a perfezione. Infine, da Missoni il cardigan diventa un esercizio di layering: stratificato, sovrapposto, moltiplicato. Cardigan su cardigan, portati sopra shorts con cintura, in un gioco di volumi e texture che racconta un’eleganza più sperimentale.