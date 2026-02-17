Gonna e maglione, la combo chic che conquista passerelle e star

Esiste una combinazione che racchiude nell’accostamento di due precisi capi - maglione e gonna - eleganza e originalità, condite da un pizzico di stravaganza. È il mix and match perfetto per chi vuole farsi notare nelle città più cool, dalle strade di Tribeca a New York a quelle dell’VIII Arrondissement a Parigi fino alle vie di Kensington a Londra e al Quadrilatero della moda a Milano.

Dalla sfilata FW2526 di Ganni un look composto da maglione oversize e gonna voluminosa - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Che si tratti di sweater oversize o di modelli più attillati, questi capi smorzano e sdrammatizzano l’aura spesso “formale” delle gonne, dalle versioni più voluminose fino a quelle a ruota, sigaretta, gioiello, lunghe o nate da veli impalpabili. Abbinamenti che si confermano vincenti nella loro semplicità e che hanno fatto innamorare anche le star, tra cui le attrici Katie Holmes e Nina Dobrev e la ex modella - musa di Karl Lagerfeld - Inès de la Fressange .

Da sinistra Katie Holmes, Nina Dobrev e Inès de la Fressange - Credits: immagini di Katie Holmes ed Inès de la Fressange, Getty; Immagine di Nina Dobrev, account Instagram di Nina Dobrev

Saint Laurent crea mises dai toni terrosi in cui gonne maxi e dai volumi pomposi si uniscono a capi over con collo alto , abbracciati da giubbotti di pelle. Da Louis Vuitton sweate r dalle sagome geometriche vanno a braccetto con skirt in cui cascate di balze scendono restringendosi. Lo spartiacque tra i due indumenti? Cinturoni neri che fanno risaltare le nuances burgundy e arancione dell’outfit e riprendono dettagli corvini del look. Tonalità pastello per gli outfit di Susan Fang , che propone maglioncini rosa chiaro ideali sopra a gonne in tulle , sui cui tagli originali prendono vita mille sfumature di colore, dall’azzurro al lilla. Ai piedi stivaletti o sandali bon ton. Tranquille, la scarpetta non verrà persa e la gonna da principessa non svanirà a mezzanotte.

Storie d’amore e favole, condite da voluminose gonne principesche, hanno riempito le giornate delle bambine sognatrici, che oggi ripropongono quell'allure con linee maestose e texture oniriche. Se ad accompagnarle ci sono maglioni oversize o attillati che “sdrammatizzano” nascono mix and match dai caratteri contrastanti che, però, portano ad un risultato ricco di stile e perfetto per le occasioni più diverse, da quelle eleganti a quelle che giocano tra casual and posh .

Da sinistra mises dalle passerelle FW2526 di Lous Vuitton, Saint Laurent e Susan Fang - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Trionfa il “nuovo nero” da Emporio Armani, ovvero il blu. Il colore iconico di Re Giorgio conquista creazioni larghe che scendono morbide su gonne nella stessa nuance e che, a lora volta, cadono su stivali scuri, stretti e alti sulla gamba. Stesse tonalità per il brand Birrot , che dona luce alla figura con capi bianco intenso , messi in risalto da cardigan blu navy ed ankle boot con pieghe. Si vira verso diverse tonalità di azzurro con le creazioni di Luisa Beccaria : maglioncini attillati abbracciano camicette fantasia, la stessa che arricchisce le gonne plissettate dai tessuti impalpabili. Per le più audaci, ecco che MSGM propone giochi di trasparenze su gonne colorate - dai cui fanno capolino culotte dai toni vivaci - in cui i maglioni si infilano con un piccolo lembo seguendo la moda francese del “French Tuck”. Il nero brilla sul raso delle gonne di N°21 , la cui aura sofisticata - arricchita da ballerine - viene smorzata da maglioni girocollo spessi color fumo di Londra.

Da sinistra outfit dalle collezioni FW2526 di Emporio Armani, Birrot, Luisa Beccaria, MSGM e N°21 - Credits: Launcmetrics.com/Spotlight

Longuette a sigaretta e pull

C’è chi le chiama gonne “a sigaretta” e chi “a matita” o “pencil skirt”: sono quelle strette, fino al ginocchio, che sottolineano la silhouette e slanciano la figura. Se abbinate a maglioni o maglioncini dai volumi più ampi creano abbinamenti equilibrati nelle proporzioni, anche se all’apparenza discordanti. Dai tessuti leggeri, queste gonne giocano ad alternarsi con capi dalle texture più pesanti e l’effetto finale è un puzzle che profuma di originalità e stile.

Le tonalità bordeaux e arancione spiccano da Sergio Hudson, dove maglioni a treccia dal collo alto creano accostamenti dall’allure country con gonne in suede leggero. Il marrone si sposa con il rosa nei look di Ulla Johson, in cui maglioncini corti e lavorati stile Anni ’80 si accostano a gonne delicate in cui risaltano fasce color lilla. Da Akris trionfa il blu: dalle gradazioni più scure a quelle più elettriche, maglioni che ricordano ponci abbracciano skirt leggere e la figura in modo avvolgente. L’ocra conquista i modelli oversize firmati Dries Van Noten, che cadono sulle spalle e accompagnano capi dai tagli asimmetrici, stampe a pois e applicazioni.