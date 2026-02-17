Gonna e maglione, la combo chic che conquista passerelle e star
Gonne e maglioni, quando portati insieme, danno vita ad abbinamenti che non passano inosservati. Dai volumi ampi o più minuti. Ecco come abbinarli in 5 idee di stile
Di Valeria Boraldi
Esiste una combinazione che racchiude nell’accostamento di due precisi capi - maglione e gonna - eleganza e originalità, condite da un pizzico di stravaganza. È il mix and match perfetto per chi vuole farsi notare nelle città più cool, dalle strade di Tribeca a New York a quelle dell’VIII Arrondissement a Parigi fino alle vie di Kensington a Londra e al Quadrilatero della moda a Milano.
Dalla sfilata FW2526 di Ganni un look composto da maglione oversize e gonna voluminosa - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
Che si tratti di sweater oversize o di modelli più attillati, questi capi smorzano e sdrammatizzano l’aura spesso “formale” delle gonne, dalle versioni più voluminose fino a quelle a ruota, sigaretta, gioiello, lunghe o nate da veli impalpabili. Abbinamenti che si confermano vincenti nella loro semplicità e che hanno fatto innamorare anche le star, tra cui le attrici Katie Holmes e Nina Dobrev e la ex modella - musa di Karl Lagerfeld - Inès de la Fressange.
Da sinistra Katie Holmes, Nina Dobrev e Inès de la Fressange - Credits: immagini di Katie Holmes ed Inès de la Fressange, Getty; Immagine di Nina Dobrev, account Instagram di Nina Dobrev
Gonne “da fiaba” e maglioni basic
Storie d’amore e favole, condite da voluminose gonne principesche, hanno riempito le giornate delle bambine sognatrici, che oggi ripropongono quell'allure con linee maestose e texture oniriche. Se ad accompagnarle ci sono maglionioversize o attillati che “sdrammatizzano” nascono mix and match dai caratteri contrastanti che, però, portano ad un risultato ricco di stile e perfetto per le occasioni più diverse, da quelle eleganti a quelle che giocano tra casual and posh.
Saint Laurent crea mises dai toni terrosi in cui gonne maxi e dai volumi pomposi si uniscono a capi over con collo alto, abbracciati da giubbotti di pelle. Da Louis Vuittonsweater dalle sagome geometriche vanno a braccetto con skirt in cui cascate di balze scendono restringendosi. Lo spartiacque tra i due indumenti? Cinturoni neri che fanno risaltare le nuances burgundy e arancione dell’outfit e riprendono dettagli corvini del look. Tonalità pastello per gli outfit di Susan Fang, che propone maglioncini rosa chiaro ideali sopra a gonne in tulle, sui cui tagli originali prendono vita mille sfumature di colore, dall’azzurro al lilla. Ai piedi stivaletti o sandali bon ton. Tranquille, la scarpetta non verrà persa e la gonna da principessa non svanirà a mezzanotte.
Da sinistra mises dalle passerelle FW2526 di Lous Vuitton, Saint Laurent e Susan Fang - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
Maglione e gonna a ruota
Si vola indietro allo stileAnni ’50 nei look in cui gonne a ruota si muovono danzanti rendendo aggraziate le silhouette. L'abbinamento vincente è con maglioni dalle diverse gradazioni di ampiezza, che donano alla figura un tocco di informalità. Look ideale, ad esempio, per una giornata in ufficio, una passeggiata con le amiche o un aperitivo.
Trionfa il “nuovo nero” da Emporio Armani, ovvero il blu. Il colore iconico di Re Giorgio conquista creazioni larghe che scendono morbide su gonne nella stessa nuance e che, a lora volta, cadono su stivali scuri, stretti e alti sulla gamba. Stesse tonalità per il brand Birrot, che dona luce alla figura con capi bianco intenso, messi in risalto da cardigan blu navy ed ankle boot con pieghe. Si vira verso diverse tonalità di azzurro con le creazioni di Luisa Beccaria: maglioncini attillati abbracciano camicette fantasia, la stessa che arricchisce le gonne plissettate dai tessuti impalpabili. Per le più audaci, ecco che MSGM propone giochi di trasparenze su gonne colorate - dai cui fanno capolino culotte dai toni vivaci - in cui i maglioni si infilano con un piccolo lembo seguendo la moda francese del “French Tuck”. Il nero brilla sul raso delle gonne di N°21, la cui aura sofisticata - arricchita da ballerine - viene smorzata da maglioni girocollo spessi color fumo di Londra.
Da sinistra outfit dalle collezioni FW2526 di Emporio Armani, Birrot, Luisa Beccaria, MSGM e N°21 - Credits: Launcmetrics.com/Spotlight
Longuette a sigaretta e pull
C’è chi le chiama gonne “a sigaretta” e chi “a matita” o “pencil skirt”: sono quelle strette, fino al ginocchio, che sottolineano la silhouette e slanciano la figura. Se abbinate a maglioni o maglioncini dai volumi più ampi creano abbinamenti equilibrati nelle proporzioni, anche se all’apparenza discordanti. Dai tessuti leggeri, queste gonne giocano ad alternarsi con capi dalle texture più pesanti e l’effetto finale è un puzzle che profuma di originalità e stile.
Le tonalità bordeaux e arancione spiccano da Sergio Hudson, dove maglioni a treccia dal collo alto creano accostamenti dall’allure country con gonne in suede leggero. Il marrone si sposa con il rosa nei look di Ulla Johson, in cui maglioncini corti e lavorati stile Anni ’80 si accostano a gonne delicate in cui risaltano fasce color lilla. Da Akris trionfa il blu: dalle gradazioni più scure a quelle più elettriche, maglioni che ricordano ponci abbracciano skirt leggere e la figura in modo avvolgente. L’ocra conquista i modelli oversize firmati Dries Van Noten, che cadono sulle spalle e accompagnano capidai tagli asimmetrici, stampe a pois e applicazioni.
Da sinistra alcuni look dalle sfilate FW2526 di Sergio Hudson, Ulla Johnson, Akris e Dries Van Noten - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
Gonne gioiello e maglioni minimal
Ce n'è anche per chi ama brillare. Gonne illuminate da cristalli, pietre, paillettes o perline rendono l’intero look altamente prezioso e sono ideali per essere abbinate a maglioni oversize o in versione mignonche smorzanoi capi gioiello con la loro natura più cozy.
Longuette ricoperte di cristalli argentei e che toccano le nuances corvine vanno in scena da Fendi, sposandosi con lunghi maglioni color ruggine dallo scollo profondo a “V”, esaltati da piccole cinture in vita. L’arancione conquista le gonne firmate Gucci, con pizzi macramè e paillettes a goccia che riflettono i riflessi di luce. La nuance agrumata risalta anche grazie all’abbinamento con maglioncinicropped attillati grigi che seguono le linee delle “polo” e cardigan ampi nella stessa tonalità. Trionfa il color prugna da Carolina Herrera, dove dolcevita leggermente oversize poggiano morbidi su longuette strette decorate con reti a rombi dai cui angoli scendono cristalli a goccia. Tornano gli scolli a “V” con Chika Kisada, che unisce maglioni grigi dai volumi scultorei sui fianchi a gonne che si trasformano in vere e proprie distese di luce.
Da sinistra alcune mises dalle passerelle FW2526 di Fendi, Gucci, Carolina Herrera e Chika Kisada - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
Long skirt e maglioni over o mini
Le gonne lunghe sono una colonna portante della stagione. Si indossano con facilità e permettono di creare in poco tempo look da sogno. Se abbinate a maglioni o maglioncini il risultato è ancora più sbarazzino, originale e, soprattutto, ricco di fascino e stile.
Chi ama le mises ricche di dettagli non può farsi mancare le creazioni di Fforme: gonne bianche decorate con piccole balze arricchite da candide piume sono accompagnate da maglioni lunghi fino all’altezza dei fianchi. Sulle gonne di Zankov va in scena il turchese, che risalta abbinato a maglioni melangiati bianchi e neri, mentre da Ashish vincono le spirazioni pop: sotto a maglioncini neri bombati ecco gonne lunghe ricoperte di stelle colorate. Righe bluette si stagliano sul bianco nelle gonne firmate Mame Kurogouchi, leggere e perfette sotto a dolcevita soffici grigi con sezioni che ricordano i mari più blu. Richiami al charleston, invece, nelle long skirt di Elie Saab, con balze che danzano ad ogni passo insieme a giochi di trasparenze.
Da sinistra outfit dalle collezioni FW2526 di Fforme, Zankov, Ashish, Mame Kurugouchi ed Elie Saab - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
Maglioni e gonne tra veli e trasparenze
Come all’interno di un piatto l’armonia perfetta nasce dall’unione di ingredienti distanti, anche nei look ci sono capi che, di primo acchito, possono sembrare impossibili da abbinare, ma - a ben vedere - danno vita ad accostamenti armoniosi e originali. Tra questi, maglioni o cardigan di larghezza differente si affiancano a gonne realizzate con veli impalpabili e che sposano le palette del nero o del grigio. Nascono così outfit dall’allure rock e dall’animo sofisticato.
Gli opposti si attraggono da Ermanno Scervino, che porta in scena pull oversize a trama larga che enfatizzano il décolleté se portati di sbieco: texture dalla consistenza spessa che, allo stesso tempo, si contrappone e si unisce delicatamente a gonne nere di velotrasparente abbinate a stivali. Si toccano le nuances del grigio da Cos, che mettono in risalto le gambe con capi leggiadri - da cui si intravedono culotte tono su tono - unite a cardigan dalle linee minute, mentre da Blumarine i maglioni vengono portati oversize, lasciando scoperta una spalla e muovendosi su gonne fantasia dai tagli asimmetrici. Black mood da Dolce&Gabbana, dove da cardigan pesanti portati aperti fa capolino biancheria intima dai dettagli in pizzo. Chiudono il look trasparenze che danzano su gambe e stivali
Da sinistra look dalle sfilate FW2526 di Ermanno Scervino, Cos, Blumarine e Dolce&Gabbana - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight