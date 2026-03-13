La grande bellezza di Valentino a Roma: la sfilata a Palazzo Barberini

Le modelle sfilano sulla passerella della sfilata Valentino “Interferenze” Autunno/Inverno 2026 - Credits: Getty Images

Roma racchiude molte città in una sola. La Roma monumentale e quella quotidiana, la Roma della Storia e quella delle storie personali, delle contraddizioni, delle tensioni che convivono senza cercare necessariamente una sintesi. È da questa natura stratificata che Alessandro Michele sembra partire per Interferenze, la collezione Valentino Autunno Inverno 2026 2027 presentata non a Parigi, chiudendo il fashion month tra le sale di Palazzo Barberini. Un omaggio a Valentino Garavani, per riportare, a pochi mesi dalla sua scomparsa, la maison a casa.

E per l'occasione l'evento è stato trasmesso in diverse piazze italiane di Roma, Milano e Napoli. Un modo per rendere chiunque partecipe dell'esperienza. Dal vivo, invece, un front row di celebs, da Gwyneth Paltrow a Bianca Balti, da Alessandro Borghi a Pierfrancesco Favino. E poi: Mariacarla Boscono, Lily Allen, Iris Law, Ghali e molti altri.

La cornice è di quelle che impongono silenzio. La scalinata monumentale introduce gli ospiti in ambienti dominati dagli affreschi e dalla teatralità barocca del palazzo. Sopra le teste del pubblico, il Trionfo della Divina Provvidenza di Pietro da Cortona continua a raccontare un’idea di potere e di grandezza che appartiene alla storia della città. In mezzo a questo apparato scenografico si muovono i modelli, mentre la colonna sonora accompagna lo show con la voce magnetica di Sinéad O’Connor. A tratti graffiante, altre angelica. Troy e Fire on Babylon aprono e chiudono la sfilata trasformando la passerella in una sorta di spazio sospeso, quasi rituale.

Interferenze come incontro tra codici diversi, tra tradizione e deviazione, tra il linguaggio personale del designer e l’eredità di una maison costruita su un’idea di eleganza assoluta. “Lo show– si legge nella nota stampa - rende visibile la frizione tra codice e deviazione, leggerezza e gravità, regola ed eccedenza, trasparenza e opacità, conformità e trasgressione. Ne emerge una collezione che celebra l’ordine e, nello stesso momento, ne rivela la vulnerabilità strutturale, esponendolo alla possibilità del proprio superamento”.

La sfilata Valentino FW26-27

La collezione si sviluppa allora come un racconto fatto di stratificazioni. I materiali parlano la lingua dell’opulenza: pellicce, broccati, velluti, sete leggere e pizzi compongono un guardaroba che non rinuncia alla materia. Alcuni cappotti di pelliccia sono tagliati come vestaglie e indossati direttamente come abiti, mentre altri capispalla si espandono in volumi generosi, talvolta lisci, talvolta decorati da applicazioni asimmetriche di pelliccia. Le paillettes compaiono sul fondo dei cappotti o si trasformano in geometrie luminose sulle bluse. Anche le borse partecipano a questa costruzione generosa del look: quelle maschili sono maxi, portate a spalla come se fossero parte integrante della silhouette.

Le proporzioni giocano un ruolo centrale. I completi, per lei e per lui, sono costruiti su spalle strutturate e ampie. I cappotti dell’uomo scendono fino a sfiorare il pavimento, mentre alcune maniche sembrano allungarsi oltre la misura abituale. In altri momenti la collezione si accorcia improvvisamente: abiti mini in velluto attraversati da fasce a contrasto che ricordano le cinture delle giacche da camera, oppure tute impalpabili e bluse leggere che si muovono con naturalezza sul corpo.