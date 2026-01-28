Haute Couture SS26: l’opulenza di Valentino in Specula Mundi

Opulenza. Distopia. Queste le parole che vengono in mente a primo impatto ripensando a quanto visto alla sfilata Haute Couture SS26 di Valentino.

Alessandro Michele tira fuori l'artiglieria e ancora una volta stupisce per il suo modo di comunicare attraverso abiti e show.

Si intitola Specula mundi la sua nuova collezione d’Alta Moda per la maison romana che – siamo abbastanza certi – sarebbe piaciuta anche al suo fondatore Valentino Garavani, da poco scomparso, tanto ha il sapore della grandezza.

L'impatto, in un primo momento è straniante. La passerella è suddivisa in camere circolari bianco ottico, spezzate da oblò quadrati, unico spazio da cui i presenti possono ammirare le modelle.

Gli abiti, però, hanno il gusto del passato, di un passato fatto di sacerdotesse, ancelle, sovrane di luoghi esotici.

Alessandro Michele presenta Specula Mundi

Che il direttore creativo di Valentino ami la filosofia non è cosa nuova. Ma in questa collezione la filosofia diventa materia. Gli specchi del mondo sono gli occhi di guarda, ma sono anche una riflessione sul visibile e l’invisibile, sull’essere e l’apparire, l’identità e l’alterità.

E così la donna che calca questa passerella futuristica è una, nessuna e centomila. Impossibile identificarla in un filone, incasellarla in un costrutto che la definisca, in una sintesi per forza di cose incompleta e superficiale.