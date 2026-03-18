Come prendersi cura dei capelli durante il cambio di stagione

Gisou - Credits: Courtesy Press Office

Se in inverno abbiamo trascurato un po’ le lunghezze, questo è il momento giusto per correre ai ripari. Il clima rigido può infatti aver lasciato il segno, in primis sulla cute, che andrebbe curata proprio come l’epidermide del viso. Se lo scalpo è irritato, per esempio, basta ricorrere a trattamenti specifici come Amino Leave-in Scalp Bubble Treatment di Dyson : messo a punto per minimizzare la caduta dei capelli, dona al tempo stesso sollievo al cuoio capelluto irritato, perché combina uno speciale complesso a base di orzo con aminoacidi, niacinamide e caffeina rivitalizzanti e lenitivi. Anche Belli Capelli Polvere di Riso e Acido Ialuronico di Diego Dalla Palma dona un boost di vitalità alla chioma. La polvere, arricchita con probiotici, è ideale per lunghezze fragili, opache e stressate.

Ripetute colorazioni, così come l’alternanza di temperature rigide e riscaldamento centralizzato, possono finire per indebolire la fibra. La buona notizia è che alla caduta segue sempre la ricrescita (in caso contrario, oppure se si nota una perdita particolarmente abbondante è sempre bene contattare il dermatologo). Per donare alla chioma un aspetto di nuovo morbido ed elastico, poi, basta ricorrere a trattamenti dall’effetto intensamente idratante e rivitalizzante.

La spazzola trattiene più capelli del solito, che sembrano al tempo stesso secchi e disidratati: non è un’impressione, semplicemente è la norma al momento del cambio di stagione . I follicoli, infatti, completano il loro ciclo vitale per poi finire nel lavandino, un fenomeno che rientra nella normalità e non deve allarmare. Si tratta semplicemente di un ricambio naturale, che avviene spontaneamente due volte l’anno. Il freddo dei mesi passati, inoltre, può a sua volta aver lasciato il segno sulle lunghezze, facendole apparire fragili e spente.

Dyson, Amino Scalp Bubble Leave In Treatment; Diego Dalla palma, Beelicapelli Polvere di riso Trattamento Rigenerante Intensivo - Credits: Courtesy Press Office

Benton, Scalp Brush Massager - Credits: Courtesy Press Office

Un bagno di idratazione per le lunghezze

Ai capelli spesso è legata l’autostima, ecco perché ci teniamo ad averli sempre curati e in ordine. Se sono più disidratati e spenti del solito (magari in seguito a tinture e decolorazioni) per infondere luminosità basta ricorrere a maschere e balsami nutrienti da scegliere sempre in base alla propria texture: per i fusti più sottili, per esempio, funzionano prodotti leggeri, dalla consistenza di un latte, come Honey Milk Active Repair Leave-In Conditioner Mist di Gisou che, grazie al mix di miele, proteine del latte e ceramidi rafforza e ripara la fibra capillare, rendendola liscia e uniforme.

Damage Shield Protective Conditioner di K18, invece, è più simile a un balsamo tradizionale, dunque ideale per chi ha capelli più spessi, ma anche per chi utilizza spesso i tool a caldo, perché ripara, nutre ed elimina il crespo. Hair Prodigieux Le Baume di Nuxe, infine, è una maschera ricca dall’intensa azione riparatrice e nutriente con olio fermentato di camelia rosa, olio di cocco, pantenolo e burro di karitè.