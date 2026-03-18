Come prendersi cura dei capelli durante il cambio di stagione
La primavera è il momento perfetto per dedicare attenzioni extra alla chioma, grazie a trattamenti in grado di restituire luminosità e morbidezza
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Di Valentina Bottoni
Gisou - Credits: Courtesy Press Office
La spazzola trattiene più capelli del solito, che sembrano al tempo stesso secchi e disidratati: non è un’impressione, semplicemente è la norma al momento del cambio di stagione. I follicoli, infatti, completano il loro ciclo vitale per poi finire nel lavandino, un fenomeno che rientra nella normalità e non deve allarmare. Si tratta semplicemente di un ricambio naturale, che avviene spontaneamente due volte l’anno. Il freddo dei mesi passati, inoltre, può a sua volta aver lasciato il segno sulle lunghezze, facendole apparire fragili e spente.
Ripetute colorazioni, così come l’alternanza di temperature rigide e riscaldamento centralizzato, possono finire per indebolire la fibra. La buona notizia è che alla caduta segue sempre la ricrescita (in caso contrario, oppure se si nota una perdita particolarmente abbondante è sempre bene contattare il dermatologo). Per donare alla chioma un aspetto di nuovo morbido ed elastico, poi, basta ricorrere a trattamenti dall’effetto intensamente idratante e rivitalizzante.
Coccolare il cuoio capelluto
Se in inverno abbiamo trascurato un po’ le lunghezze, questo è il momento giusto per correre ai ripari. Il clima rigido può infatti aver lasciato il segno, in primis sulla cute, che andrebbe curata proprio come l’epidermide del viso. Se lo scalpo è irritato, per esempio, basta ricorrere a trattamenti specifici come Amino Leave-in Scalp Bubble Treatment di Dyson: messo a punto per minimizzare la caduta dei capelli, dona al tempo stesso sollievo al cuoio capelluto irritato, perché combina uno speciale complesso a base di orzo con aminoacidi, niacinamide e caffeina rivitalizzanti e lenitivi.Anche Belli Capelli Polvere di Riso e Acido Ialuronico di Diego Dalla Palma dona un boost di vitalità alla chioma. La polvere, arricchita con probiotici, è ideale per lunghezze fragili, opache e stressate.
Dyson, Amino Scalp Bubble Leave In Treatment; Diego Dalla palma, Beelicapelli Polvere di riso Trattamento Rigenerante Intensivo - Credits: Courtesy Press Office
Per migliorare la microcircolazione del cuoio capelluto, inoltre, basta eseguire un massaggio con Scalp Brush Massager di Benton, tool in legno che, favorendo la mobilità della cute, permette di ossigenare i follicoli ed evitare la caduta dei capelli.
Ai capelli spesso è legata l’autostima, ecco perché ci teniamo ad averli sempre curati e in ordine. Se sono più disidratati e spenti del solito (magari in seguito a tinture e decolorazioni) per infondere luminosità basta ricorrere a maschere e balsami nutrienti da scegliere sempre in base alla propria texture: per i fusti più sottili, per esempio, funzionano prodotti leggeri, dalla consistenza di un latte, come Honey Milk Active Repair Leave-In Conditioner Mist di Gisou che, grazie al mix di miele, proteine del latte e ceramidi rafforza e ripara la fibra capillare, rendendola liscia e uniforme.
Damage Shield Protective Conditioner di K18, invece, è più simile a un balsamo tradizionale, dunque ideale per chi ha capelli più spessi, ma anche per chi utilizza spesso i tool a caldo, perché ripara, nutre ed elimina il crespo. Hair Prodigieux Le Baume di Nuxe, infine, è una maschera ricca dall’intensa azione riparatrice e nutriente con olio fermentato di camelia rosa, olio di cocco, pantenolo e burro di karitè.
L’hair routine, non finisce una volta usciti dalla doccia. Se i capelli hanno un aspetto particolarmente stressato, per esempio, è bene fare attenzione anche alla spazzola da usare per districarli: quelle di La Bonne Brosse rendono il momento del brushing un vero piacere, non solo per il design curato. Create in collaborazione con un pool di dermatologi, hair stylist e agopuntori, combinano setole naturali e sintetiche per prevenire eventuali rotture e rendere lucente la fibra capillare.
Chi ha l’abitudine di raccogliere le lunghezze, poi, dovrebbe evitare gli elastici in gomma, che rischiano di danneggiare i fusti, e optare per esempio, per la morbida alternativa di Slip, che propone scrunchie in seta, materiale particolarmente adatto ai capelli stressati e fragili. Chi ha una chioma molto mossa e secca, infine, potrebbe aver bisogno di un tocco di idratazione extra dopo l’asciugatura: Eternal Curls Polish Protect Oil di Oribe è pensato proprio per donare un finish lucente anche ai ricci più crespi, merito del mix di oli botanici tra cui ricino, albicocca e cocco dall’effetto setificante.