Summer in total white, i look in bianco per una scelta di stile senza tempo

Raffinato, architettonico e sorprendentemente contemporaneo, il total white ha conquistato le passerelle di Parigi, Milano e New York e - con le prime temperature sopra i 30 gradi - anche il nostro guardaroba. I look estivi abbracciano una nuova palette e con il bianco anche le silhouette si fanno più eteree. Basti pensare ai completi sartoriali che perdono il loro rigore, ma non la forza. O agli abiti che si fanno trasparenti, comunicando sensualità e semplicità. Il bianco diventa così il terreno ideale su cui i designer sperimentano proporzioni, texture e lavorazioni artigianali.

Tra minimalismo rigoroso e sensualità sofisticata

Nelle collezioni Primavera/Estate 2026, dal ready-to-wear all’haute couture, il bianco ha abbandonato dunque la sua tradizionale associazione con il candore per assumere una dimensione più contemporanea, dando spazio a diverse interpretazioni ed evidenziando quella crescente ricerca di naturalezza, romanticismo e femminilità spontanea che da qualche stagione la moda ricerca.

Così questa tonalità veste dai completi in lino sartoriali e genderless proposti da COS agli abiti a corsetto di Alexander McQueen, dalla raffinata eleganza che sa di atmosfere marine di Chanel, a quella che profuma di campagna secondo Jacquemus, fino alle silhouette scenografiche di Dior.