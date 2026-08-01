Le vette del gusto: guida ai migliori ristoranti stellati di montagna

Ad agosto cresce di anno in anno il numero di chi sceglie la montagna per le vacanze estive: aria più fresca, temperature che di sera scendono donando una piacevole sensazione di libertà. E poi una cucina all'altezza della fuga e, quindi, di altissimo livello. Perché in quota non si trovano solo rifugi e baite, ma alcuni tra i ristoranti più interessanti d'Italia, con grandi chef che sfruttano l’altitudine per lavorare materie prime di qualità con creatività e sapienza. Una cucina che dialoga con boschi, malghe e pascoli, molto diversa da quella sempre stellata ma di mare.

Ecco gli indirizzi stellati tra Alto Adige, Trentino, Veneto, Valle d'Aosta e Abruzzo, per chi quest'estate cerca il fresco senza rinunciare all'alta cucina.

Alto Adige, la culla dell'alta cucina di montagna

Nessuna regione italiana ha investito tanto nella cucina d'altitudine quanto l'Alto Adige, complici alcune delle vette più amate d'Europa. E i risultati si vedono, con fine dining sempre più apprezzati dalle guide internazionali.

Atelier Moessmer Norbert Niederkofler, Brunico — 3 stelle Michelin

Norbert Niederkofler è l'autore di "Cook the Mountain", la filosofia che ha convinto un'intera generazione di cuochi alpini a bandire dai propri menù tutto ciò che non cresce, pascola o si raccoglie tra le Dolomiti (niente agrumi, niente spezie da fuori regione, solo per fare degli esempi). È il metodo che ha portato le tre stelle Michelin all'Atelier Moessmer, dove Niederkofler ha spostato la sua cucina dopo gli anni al St. Hubertus di Corvara.

Da ormai alcuni mesi lo chef ha inaugurato un altro progetto, The View. Solo 8 tavoli, affacciati sulle Alpi grazie a grandi vetrate panoramiche che danno la sensazione di levitare a 2275 metri. Una vista a 360 gradi, dalle Dolomiti alla Valle Aurina, all’interno dell’AlpINN di Plan de Corones, nato nel 2018 come progetto di riqualificazione dell’ex stazione a monte della funivia. La cucina è affidata all’executive Matteo Gecchele, mentre la carta dei vini è opera della sommelier Valeria Hinna Danesi. Un luogo quasi magico, che convive con il Lumen, il museo dedicato alla fotografia di montagna (qui altri 5 ristoranti di alto livello all’interno di musei o poli espositivi).