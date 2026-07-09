Ristoranti stellati in località di mare: 8 indirizzi dove il panorama diventa parte dell’esperienza

C’è chi sceglie una destinazione per la spiaggia, chi per il paesaggio e chi per una tavola capace di trasformare una vacanza in un ricordo. Lungo le coste italiane e nei luoghi dove l’acqua è protagonista, alcuni ristoranti stellati hanno fatto della relazione con il territorio la loro cifra distintiva: terrazze sospese sul Mediterraneo, sale affacciate sulle baie più suggestive, cucine che raccontano il pescato, la tradizione e l’identità di un luogo. Dall’Adriatico alla Costiera Amalfitana, passando per la Toscana, la Liguria, la Sicilia e la laguna veneziana, ecco otto indirizzi dove il panorama diventa parte integrante dell’esperienza gastronomica.

Senigallia, il mare secondo due grandi maestri

Poche località possono vantare due protagonisti assoluti dell’alta cucina italiana legati allo stesso tratto di costa. Senigallia è una di queste. Da una parte c’è Uliassi, il ristorante tre stelle Michelin di Mauro Uliassi, diventato un punto di riferimento internazionale per la sua capacità di raccontare l’Adriatico attraverso una cucina contemporanea, fatta di ricerca, tecnica e profondo rispetto per la materia prima. A pochi chilometri, nella frazione di Marzocca, si trova Madonnina del Pescatore, il due stelle Michelin di Moreno Cedroni, chef visionario che ha saputo trasformare il pesce in un linguaggio creativo e innovativo, portando la cucina marchigiana verso nuove frontiere. Due stili diversi, un unico filo conduttore: il mare come fonte inesauribile di ispirazione.