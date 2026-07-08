Wimbledon, sin(n)ergia creativa: il design al match point

Mettiamoci una mano sul cuore: con il calcio è andata com'è andata, e quel salto carpiato fuori dai Mondiali fa ancora un po' male al petto. Ma gli italiani, si sa, hanno un talento supremo nell'arte di reinventarsi tifosi dell'ultima ora e trovare un nuovo altare su cui sacrificare le proprie giornate. Ed ecco che ora è scoppiata la tennis-mania.

Ormai se non si indossa un cappellino arancione o non si discute del timing della risposta di Jannik mentre si compra il pane, si è praticamente dei paria sociali. Dietro di lui, un'armata di cavalieri e gran dame della racchetta che fanno sognare. E allora immaginiamo questo match ideale. Campo centrale, pubblico in apnea, la pallina sospesa nell'aria. Che il torneo del design abbia inizio.

Terra o prato? L'importante è che sia d'autore

Il primo servizio è sulla superficie. Sinner apre sul prato inglese e il design risponde con Disco di Élitis un tappeto outdoor in PET riciclato che intreccia corde e geometrie verdi in un prato concettuale così perfetto che dispiace quasi sporcarlo. Se il gioco si sposta sulle scivolate da terra rossa, il challenge lo vince Amini con Elements, il tappeto creato da Altherr Désile Park: sfumature calde e pastose da Foro Italico, ma con zero granelli nelle scarpe e i calzini salvi.