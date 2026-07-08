Wimbledon, sin(n)ergia creativa: il design al match point

I tavolini Albanella di Kave Home fotografati sul campo in occasione della sponsorizzazione del torneo Barcelona Open Banc Sabadell - Courtesy Kave Home
Mettiamoci una mano sul cuore: con il calcio è andata com'è andata, e quel salto carpiato fuori dai Mondiali fa ancora un po' male al petto. Ma gli italiani, si sa, hanno un talento supremo nell'arte di reinventarsi tifosi dell'ultima ora e trovare un nuovo altare su cui sacrificare le proprie giornate. Ed ecco che ora è scoppiata la tennis-mania.
Ormai se non si indossa un cappellino arancione o non si discute del timing della risposta di Jannik mentre si compra il pane, si è praticamente dei paria sociali. Dietro di lui, un'armata di cavalieri e gran dame della racchetta che fanno sognare. E allora immaginiamo questo match ideale. Campo centrale, pubblico in apnea, la pallina sospesa nell'aria. Che il torneo del design abbia inizio.
Terra o prato? L'importante è che sia d'autore
Il primo servizio è sulla superficie. Sinner apre sul prato inglese e il design risponde con Disco di Élitis un tappeto outdoor in PET riciclato che intreccia corde e geometrie verdi in un prato concettuale così perfetto che dispiace quasi sporcarlo. Se il gioco si sposta sulle scivolate da terra rossa, il challenge lo vince Amini con Elements, il tappeto creato da Altherr Désile Park: sfumature calde e pastose da Foro Italico, ma con zero granelli nelle scarpe e i calzini salvi.
Da sinistra: Disco di Élitis. tappeto outdoor in PET riciclato - Courtesy Élitis; Elements di Amini, design Altherr Désile Park - Courtesy Amini
Gioco, partita, incontro... anzi, siesta
Il punto resta sospeso e si passa al secondo scambio, la pausa. Correre stanca e, prima del medical time-out, meglio concedersi un passante millimetrico sull'amaca AM di Coro progettata da Stefano Gallizioli. Il vero colpo da maestro per sabotare le regole è però la panchina Siesta di Emanuele Magini per Campeggi: struttura verde d’ordinanza e rete bianca tesa al centro. Se si colpisse il nastro si perderebbe il punto, e invece ci si sdraia all'istante. Un Let perenne al profumo di dolce far niente.
Da sinistra: AM di Coro, design Stefano Gallizioli - Courtesy Coro; Siesta di Campeggi, design Emanuele Magini - Courtesy Campeggi
Un doppio vincente per il living
Al terzo scambio si accelera sul rimbalzo. La sedia ergonomica Ballon di Bloon Paris congela l'istante del tocco in una seduta dinamica per performance da fermo. Un vero "asso" nel mondo del comfort ideato da un osteopata francese per migliorare l'esperienza di seduta.
Risponde a rete il pouf Tatino, creato da Denis Santachiara e Enrico Baleri per Baleri: non ha certo le dimensioni regolamentari per nessuna sfida, tranne quella della morbidezza. Il rimbalzo è ancora in aria e la palla passa al quarto scambio: il giudice. Per emettere sentenze insindacabili, la classica sedia da arbitro in legno e metallo evoca i circoli storici, disegnata da Pierre Charpin per Tectona.
Da sinistra: Chair Umpire di Tectona, design Pierre Charpin - Courtesy Tectona; Ballon di Bloon Paris - Courtesy Bloon Paris; Tatino di Baleri, design Denis Santachiara ed Enrico Baleri - Courtesy Baleri
Ma nel mondo del progetto il torneo non prevede vincitori né classifiche: qui conta solo la pura preparazione estetica. Il verdetto finale viene così servito da Ethimo, l’unico brand ad aver messo lo sport nel cuore del suo outdoor. Firmata da Patrick Norguet, la collezione Ace prende il nome dal colpo vincente per antonomasia e trasforma le necessità tecniche di campi da tennis, club house e resort esclusivi in sculture geometriche di altissimo livello. Gioco, partita, incontro.
Ace di Ethimo, design Patrick Norguet - Courtesy Ethimo
Wimbledon: il dress code dell'eleganza domestica
L'ultimo scambio si gioca sul dress code: a Wimbledon si scende in campo solo in total white. La statuina Lady Tennis Player in porcellana bianca opaca di Lladró ne congela la grazia atletica, Laboratorio Paravicini trasferisce la geometria delle linee di fondo sui piatti della collezione Tennis, mentre il cuscino L Player di Lacoste ricama un dritto perfetto su fondo panna.
Da sinistra: Player di Lacoste - Courtesy Lacoste; Tennis di Laboratorio Paravicini - Courtesy Laboratorio Paravicini; Lady Tennis Player di Lladró - Courtesy Lladró
E per chi non possiede un campo regolamentare? La sfida si sposta in miniatura, alzando il livello del set: le racchette da ping-pong rivestite in pelle di Poltrona Frau e il tavolo Dada Outdoor di FAS Pendezza reinterpretano l'agonismo domestico con una dose massiccia di charme. Il match si ferma qui, sospeso sul più bello. A Church Road si fa sul serio; da questa parte si osserva in silenzio, per non distrarre i campioni. Si tocca ferro e si aspetta, immobili, il prossimo scambio.
Da sinistra: Racchette da ping-pong di Poltrona Frau - Courtesy Poltrona Frau; Dada Outdoor di FAS Pendezza - Courtesy FAS Pendezza