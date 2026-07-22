Tendenza jelly shoes: i sandali in gomma glossy sono la vera ossessione dell'estate 2026, non solo in spiaggia

Nostalgiche, playful e super estive. Con la superficie lucida e i colori golosi come caramelle. Le jelly shoes sono una madeleine proustiana al sapore di vacanze mediterranee e infanzie spensierate: un vero e proprio fashion revival - sdoganato dalla moda e dallo street style già da alcune stagioni - che per l’estate 2026 continua a dettare tendenza, attraverso nuove riletture e inedite declinazioni. In una perfetta fusione tra beach style e lusso, tra memoria pop e sofisticazione contemporanea, le scarpe jelly sono protagoniste di collaborazioni super cool e reinterpretazioni cult che le trasformano in vere it-shoes di stagione.

È però nel 1979 che il brand brasiliano Melissa dà una nuova spinta al fenomeno con il modello Aranha, ovvero il fisherman ispirato ai sandali dei pescatori della Costa Azzurra , contribuendo a trasformare le jelly shoes in un'icona internazionale . Tra la fine degli anni ‘70 e soprattutto negli anni ‘80, queste scarpe conquistano il mondo, diventando il simbolo delle vacanze: coloratissime, trasparenti, accessibili. Amate e indossate da grandi e piccini.

Le Jelly shoes Chloé PE26 dalla linea rétro sono tra i must-have assoluti di stagione: dopo averle avvistate in passerella hanno letteralmente conquistato lo street-style - Credits: Getty Images

Poi, come sempre accade nei cicli della moda, le scarpe in plastica finiscono nel dimenticatoio per tornare a riaffacciarsi nei primi anni Duemila, ma con un’attitude tutta nuova, sdoganate dai brand di moda più prestigiosi, che cominciano a sperimentare materiali alternativi alla pelle. Maison come Chanel e Dior ne propongono una versione più sofisticata in stile clogs o a infradito decorati con le iconiche camelie amate da Mademoiselle.

Mentre collaborazioni come quelle tra Melissa e Vivienne Westwood, Jean Paul Gaultier e Thierry Mugler contribuiscono a trasformare la scarpa in gomma in fashion cult. In queste recenti stagioni il testimone passa infine a Loewe, The Row, Gucci e Saint Laurent, che ne riscrivono ancora una volta il linguaggio trasformando un'icona pop in una delle it-shoes più desiderate dell'estate. In questa stagione ci ha pensato Chloé, per esempio, a creare un vero e proprio fenomeno virale sulle passerelle Primavera/Estate 2026 con le sue jelly mules dal sapore rétro che ricordano i sabot delle Barbie per stile e proporzioni minute.

Il risultato è un accessorio che oggi vive ben oltre la spiaggia: fresco, leggero, divertente e sorprendentemente versatile si indossa in vacanza ma anche in città. Per look giocosi e pieni di personalità.

Le ballerine jelly traforate: la versione più chic del trend