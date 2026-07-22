Tendenza jelly shoes: i sandali in gomma glossy sono la vera ossessione dell'estate 2026, non solo in spiaggia

Tory Burch - Credits: Courtesy Press Office
Nostalgiche, playful e super estive. Con la superficie lucida e i colori golosi come caramelle. Le jelly shoes sono una madeleine proustiana al sapore di vacanze mediterranee e infanzie spensierate: un vero e proprio fashion revival - sdoganato dalla moda e dallo street style già da alcune stagioni - che per l’estate 2026 continua a dettare tendenza, attraverso nuove riletture e inedite declinazioni. In una perfetta fusione tra beach style e lusso, tra memoria pop e sofisticazione contemporanea, le scarpe jelly sono protagoniste di collaborazioni super cool e reinterpretazioni cult che le trasformano in vere it-shoes di stagione.
Street Style - Credits: Getty Images
Le loro origini risalgono agli anni ’50, quando i primi sandali in PVC iniziano a diffondersi nelle località balneari del Mediterraneo grazie a un materiale innovativo, leggero e resistente all'acqua. Ancient Greek Sandals racconta, ad esempio, come la famiglia del co-fondatore Nikolas Minoglou producesse già dalla fine del decennio modelli in plastica nella storica fabbrica Buffalo Plast di Atene, oggi fonte d'ispirazione per alcune creazioni del marchio.
È però nel 1979 che il brand brasiliano Melissa dà una nuova spinta al fenomeno con il modello Aranha, ovvero il fisherman ispirato ai sandali dei pescatori della Costa Azzurra, contribuendo a trasformare le jelly shoes in un'icona internazionale. Tra la fine degli anni ‘70 e soprattutto negli anni ‘80, queste scarpe conquistano il mondo, diventando il simbolo delle vacanze: coloratissime, trasparenti, accessibili. Amate e indossate da grandi e piccini.
Le Jelly shoes Chloé PE26 dalla linea rétro sono tra i must-have assoluti di stagione: dopo averle avvistate in passerella hanno letteralmente conquistato lo street-style - Credits: Getty Images
Poi, come sempre accade nei cicli della moda, le scarpe in plastica finiscono nel dimenticatoio per tornare a riaffacciarsi nei primi anni Duemila, ma con un’attitude tutta nuova, sdoganate dai brand di moda più prestigiosi, che cominciano a sperimentare materiali alternativi alla pelle. Maison come Chanel e Dior ne propongono una versione più sofisticata in stile clogs o a infradito decorati con le iconiche camelie amate da Mademoiselle.
Mentre collaborazioni come quelle tra Melissa e Vivienne Westwood, Jean Paul Gaultier e Thierry Mugler contribuiscono a trasformare la scarpa in gomma in fashion cult. In queste recenti stagioni il testimone passa infine a Loewe, The Row, Gucci e Saint Laurent, che ne riscrivono ancora una volta il linguaggio trasformando un'icona pop in una delle it-shoes più desiderate dell'estate. In questa stagione ci ha pensato Chloé, per esempio, a creare un vero e proprio fenomeno virale sulle passerelle Primavera/Estate 2026 con le sue jelly mules dal sapore rétro che ricordano i sabot delle Barbie per stile e proporzioni minute.
Il risultato è un accessorio che oggi vive ben oltre la spiaggia: fresco, leggero, divertente e sorprendentemente versatile si indossa in vacanza ma anche in città. Per look giocosi e pieni di personalità.
Le ballerine jelly traforate: la versione più chic del trend
Da sinistra: ballerine jelly Tory Burch, COS, Jimmy Choo - Credits: Courtesy Press Office
La silhouette più raffinata e modaiola è quella delle scarpe jelly traforate. Tra motivi a rete, punta squadrate in puro stile balletcore e sabot super flat c’è l’imbarazzo della scelta. I modelli must-have su cui puntare? Non abbiamo dubbi: le Mary Jane rosso lacca di Tory Burch, che giocano con il classico cinturino sul collo del piede; le ballerine traforate di COS, essenziali ma estremamente attuali e The Jelly di Jimmy Choo, impreziosite da una cascata di cristalli che le trasforma in un accessorio perfetto le sere d’estate.
I sandali jelly con il tacco, tra gioco e sensualità
Da sinistra: sandali jelly Gianni x Melissa, Chloé, Saint Laurent - Credits: Courtesy Press Office
È forse questa la trasformazione più sorprendente del trend. Il materiale tipicamente associato alle scarpe da mare incontra silhouette eleganti, kitten heel e mules rétro chic, dando vita a una nuova idea di femminilità giocosa. Le infradito con tacco nate dalla collaborazione tra Melissa e Ganni reinterpretano il minimalismo anni Novanta con colori vivaci e linee essenziali. Chloé, firma il modello simbolo della stagione con le sue mules trasparenti dal sapore rétro, mentre Saint Laurent sceglie un'estetica più sensuale sofisticata, combinando il TPU a tacchi svettanti e linee sinuose.
Fisherman jelly: i sandali “a granchietto” in gomma sono il new must in città
Da sinistra: sandali fisherman versione jelly Gucci, Loeffer Randall, Scholl Gucci - Credits: Courtesy Press Office
Ormai un classico, i sandali fisherman nella versione jelly acquistano un'allure ancora più fresca e sono a tutti gli effetti il new must da città. Le fasce intrecciate, tradizionalmente in pelle, diventano trasparenti, colorate o si impreziosiscono di dettagli gioiello e cristalli Swarovski.
Gucci li propone una versione rosa lattiginosa, i sandali da pescatore di Loeffler Randall sono iconici con le loro vibe sparkling in chiave Y2K, mentre Scholl, insieme a Melissa, unisce l'iconica struttura Pescura all'universo jelly, fondendo heritage e spirito contemporaneo.
Infradito jelly a tinte fluo: l’essenziale delle vacanze per l’estate 2026
Da sinistra: infradito jelly Ancient Greek, Parfois, H&M - Credits: Courtesy Press Office